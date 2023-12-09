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「中國野心並不止於台灣」　吳釗燮提介選：70年來台灣持續受威脅

▲外交部長吳釗燮接受「瑞士德語廣播電視台」（SRF）暨「瑞德奧3國公共聯播網」（3Sat）紀錄片導演Dave Leins專訪。（圖／外交部提供）

▲外交部長吳釗燮接受「瑞士德語廣播電視台」（SRF）暨「瑞德奧3國公共聯播網」（3Sat）紀錄片導演Dave Leins專訪。（圖／外交部提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

2024總統大選倒數35天，外交部昨（8日）公布外交部長吳釗燮日前接受外媒「瑞士德語廣播電視台」（SRF）及「瑞德奧3國公共聯播網」（3Sat）的專訪，當中，吳釗燮特別提到，「中國持續以網攻、假訊息及認知作戰等混和戰介入我國選舉」，此外，吳釗燮還表示，「中國野心並不止於台灣，現在各國都已經對中國擴張提高警覺」。

外交部說明，吳釗燮於8月30日接受「瑞士德語廣播電視台」（SRF）及「瑞德奧3國公共聯播網」（3Sat）紀錄片導演Dave Leins的專訪，此專訪目前收錄於「中國對世界的威脅與台灣」（Taiwan - Chinas Drohung an die Welt）的紀錄片中。

日前，該專訪已在「瑞士德語廣播電視台」（SRF）首播，且根據外交部所提供的資料來看，該專訪受到德國及歐洲德語區人士關注。

吳釗燮於專訪中提到，台灣是自由民主國家，名列亞洲最自由國家之一，「過去70年來台灣持續遭受中國威權主義威脅」，位於捍衛民主的最前線。因此，吳釗燮說，只有不斷強化自我防衛實力，提高國民自我防衛決心，並爭取國際支持，才能遏制中國武力侵台的企圖。

與此同時，吳釗燮指出，中國體制與民主國家不同，政策取決於領導人個人利益，難以預測。

面對政治制度上存在的差異，吳釗燮向國際社會呼籲，台灣在國際供應鏈中扮演不可或缺的角色，世界90%高階半導體晶片在台灣生產，全球50%貨運航經台灣海峽，「我國在國際地緣政治及科技產業供應鏈上具有高度重要性，若遭受軍事攻擊，勢必嚴重影響全球經濟」。

此外，針對明年1月13日將要迎來的總統大選，吳釗燮透露，中國持續以網攻、假訊息及認知作戰等混和戰介入我國選舉，不過，台灣以長期的豐富經驗，審慎對抗中國的滲透和影響，同時也與其他受到中國和俄羅斯假訊息侵害的國家分享作法，建立密切合作。

吳釗燮強調，中國野心並不止於台灣，現在各國都已經對中國擴張提高警覺，紛紛表示反對片面改變台海現狀，及台海和平穩定攸關全球安全繁榮。

吳釗燮進一步說明，美國與菲律賓、日本、韓國、澳洲等主要盟友在印太區域展開軍演，日本國防預算將於5年內提高2倍，美日韓在大衛營峰會（Camp David summit）後也形成新聯盟，在在顯示這些國家因應區域情勢進行準備。

最後，吳釗燮呼籲，德國、瑞士及奧地利等國強化與台灣的合作，讓民主陣營團結，共同遏止威權主義擴張，他也相信當前民主陣營所釋出的訊息，已經對中國攻台企圖形成重大嚇阻力量。

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