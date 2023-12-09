雙帥合體！江啟臣、蔣萬安石岡造勢狂湧2千支持者　塞爆廟埕創紀錄

▲雙帥合體！江啟臣、蔣萬安石岡造勢狂湧2000支持者，塞爆萬安宮廟埕創紀錄。（圖／江啟臣競總提供）



記者游瓊華／台中報導

積極尋求4連霸的台中市立委江啟臣今天在石岡萬安宮前廣場舉辦首場造勢大會，台北市長蔣萬安也南下為江啟臣站台，2人同樣擁有高顏值及超高人氣，現場狂吸破2000名支持者湧入相挺，創下石岡競選造勢紀錄。蔣萬安還帶來好運的金鏟子送給江啟臣，已經有雙寶的江啟臣及太太劉姿伶嚇了一跳，江啟臣笑著收下，表示這鏟子是送給石岡鄉親，希望石岡多子多孫，農產品盛產，博得支持者熱烈掌聲。

▲大批支持者將萬安宮廟埕擠得水洩不通。（圖／江啟臣競總提供）



江啟臣表示，在萬安宮前面請到蔣萬安意義重大，談到過去4年，自己就跟蔣萬安救回大巨蛋一樣，在自己與市長盧秀燕爭取下，對山城居民無比重要的東豐快速道路已經如火如荼復工中；不僅如此，還有幫農民爭取到農業保險以及預算高達305億元的國道4號豐潭段全線通車。

江啟臣指出，山城是他最大的靠山，地方建設需要一個能在國會審查預算、爭取預算的立委，過去12年，他就是在做這些事情，未來四年更加重要，還要完成的工作還有很多，希望支持者給機會，讓他可以留在國會。此外，政黨輪替才是人民的大勝利，民主是人民作主，不是民進黨做主，希望大家明年1月13日，總統票投「侯康配」，立委投江啟臣。

今天造勢現場氣氛熱烈，旗海飄揚，展現石岡大團結的氣勢。除了台北市長蔣萬安，今天還包括總統府前資政廖了以、在地議員吳振嘉、張瀞分、前議員蘇慶雲、前石岡鄉長謝震穎、石岡區各里里長，以及石岡農會張東海總幹事、吳維章常務監事、陸明揚理事長、都特地出席為江啟臣委員站台助講，以行動力挺，為江啟臣加油打氣。