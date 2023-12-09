課綱刪〈廉恥〉惹議　盧秀燕盼撇開政治：美國獨立也讀莎士比亞

▲盧秀燕9日替鍾小平站台。（圖／記者宋良義攝）

記者蘇晏男／台北報導

北一女國文教師區桂芝日前批108課綱大量刪除文言文，不教明末清初文人顧炎武的〈廉恥〉，因而是「無恥課綱」，引起討論。對此，台中市長盧秀燕今（9日）表示，即使美國獨立了，他們也在讀英國的《莎士比亞》，大家應該撇開政治問題。

盧秀燕9日到台北青年公園替國民黨立委參選人鍾小平站台，會前她受訪被問到，課綱〈廉恥〉被拿掉，會不會覺得中華文化被拿掉？盧回應，現在講中文、用漢文，這些都是中華文化，所以不要從政治的角度去看，即使美國獨立了，他們也在讀英國的《莎士比亞》，所以怎樣讓國民在中華文學、文化歷史上扎根更深，更有程度，對於國家的發展和努力才會有幫助。

盧秀燕認為，大家應該撇開政治問題，「而真正去培養我們對自己的文學，對於自己的語言，對自己的歷史文化，希不希望更扎根更深根」。

媒體也詢問，民眾黨總統參選人柯文哲攻擊國民黨力道加大，接下來在台中第一選區，會繼續替民眾黨立委參選人蔡壁輔選嗎？盧秀燕說，立委方面，國民黨在海線的地方沒有候選人，所以志同道合、敢替人民講話，而不是在立法院裡面護航萊豬，核食，巴西蛋的話，她都會支持。