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有經費了！經濟部核定龍井防洪應急工程　王美花、林靜儀盼儘早發包明年完工

▲民進黨立委林靜儀偕同台中市議員張家銨、曾威與經濟部長王美花、水利署長賴建信，共同視察龍井地區護岸工程相關建設。經濟部長王美花表示，為了改善海線一帶因極端氣候造成短暫急降雨而造成的淹水問題，經濟部已同意由前瞻計畫補助二件應急工程，並於明年開始動工。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲民進黨立委林靜儀偕同經濟部長王美花視察龍井地區護岸工程相關建設。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

民進黨立委林靜儀偕同台中市議員張家銨、曾威與經濟部長王美花、水利署長賴建信，共同視察龍井地區護岸工程相關建設。經濟部長王美花表示，為了改善海線一帶因極端氣候造成短暫急降雨而造成的淹水問題，經濟部已同意由前瞻計畫補助二件應急工程，並於明年開始動工。

王美花部長表示，自106年以來前瞻基礎建設針對治水建設，已補助台中地區共16.87億元，並已完成23件工程，目前亦有4件施工中，整體改善淹水面積7.1平方公里，其中，龍井地區的整治，已完成9件工程，合計約2億元。

王美花表示，此次視察的「龍井區臨港路下游忠和中排右岸護岸改善應急工程」及「台中市龍井區龍井大排福麗段867-3地號旁護岸改善應急工程」，經濟部將核定台中市政府3,800萬的計畫，並由經濟部補助近7成經費，預計於113年4月前發包，同年底完工，以提升龍井地區防洪能力，而她與林靜儀也期待台中市政府能加速進度，儘早發包施工，趕明年汛期前完工。

▲民進黨立委林靜儀偕同台中市議員張家銨、曾威與經濟部長王美花、水利署長賴建信，共同視察龍井地區護岸工程相關建設。經濟部長王美花表示，為了改善海線一帶因極端氣候造成短暫急降雨而造成的淹水問題，經濟部已同意由前瞻計畫補助二件應急工程，並於明年開始動工。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲民進黨立委林靜儀偕同台中市議員張家銨、曾威與經濟部長王美花、水利署長賴建信，共同視察龍井地區護岸工程相關建設。經濟部長王美花表示，為了改善海線一帶因極端氣候造成短暫急降雨而造成的淹水問題，經濟部已同意由前瞻計畫補助二件應急工程，並於明年開始動工。（圖／記者陳弘修翻攝）

對此，林靜儀除了高度肯定經濟部在今年她邀集相關單位研商選區內護岸及水利問題後，以最快的速度前來視察及進行核定作業，也感謝經濟部協助台中親水環境的改善，包括沙鹿區的南勢溪、南勢坑溪的環境營造等。

林靜儀在視察現場也向經濟部反映民眾對於護岸美化以及河濱公園建置的需求。她表示，雖然相關計畫為台中市府權責，但仍請經濟部在經費及計畫允許的情況下，輔導及協助台中市政府提報計畫，讓民眾有安全且美觀的水岸環境可使用。

此外，林靜儀也提到，台中海線已經在發展的風電產業，其臨海產業道路的設計，容易使運送大型風機葉片的車輛難以迴轉，甚至有道路承重不佳而造成路面毀損的情形，因此，她特別請經濟部邀集相關單位應加以重視，另因應風電產業的人力需求，她也向王美花爭取台電專班名額，以培養在地風電人才，增加就業機會。

有關未來生活圈四號線大肚延伸段及大肚和美大橋通車後與平面道路的整合，林靜儀指出，經濟部水利署三河局所管轄的防汛道路護岸路未來大型車輛流量勢必增加，道路本身的強度、寬度以及鄰近道路的銜接，應邀集相關單位來協調規劃，來避免交通壅塞的問題。

▲民進黨立委林靜儀偕同台中市議員張家銨、曾威與經濟部長王美花、水利署長賴建信，共同視察龍井地區護岸工程相關建設。經濟部長王美花表示，為了改善海線一帶因極端氣候造成短暫急降雨而造成的淹水問題，經濟部已同意由前瞻計畫補助二件應急工程，並於明年開始動工。（圖／記者陳弘修翻攝）

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