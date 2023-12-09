網路聲量第一！自認是綠營最大敵人　徐巧芯預告：手上還有案子要揭露

▲國民黨立委參選人徐巧芯。（圖／記者莊喬迪攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

2024大選倒數35天，國民黨立委參選人徐巧芯今（9日）在臉書發文提到，自己是全國網路聲量第一的立委參選人，並認為，自己被民進黨當成最大的敵人，但她說自己不會害怕，也絕不後退，「手上還有兩三個案子，仍然會秉持初心，把事實真相揭露出來」。

徐巧芯今日在臉書以輿情公司「網路溫度計」的資料說明，自己是聲量第一高的新人立委參選人。從圖片可見，徐巧芯除了聲量第一高，數字更遠遠是社民黨立委參選人苗博雅的三倍。

▲國民黨立委參選人徐巧芯引用「網路溫度計」資料。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

針對此，徐巧芯分析，今年選戰以來，她從民進黨政府在前瞻預算分配不公、新潮流與綠能產業的關係、巴西雞蛋進口問題、潛艦國造掮客案，還有近期戳破台美關係大內宣、政府以查賄之名行監控候選人之實等事件中，皆無役不與，盡力揭弊、打貪、替人民發聲。

然而，徐巧芯認為，這也導致民進黨把她當成最大的敵人，分分鐘鐘都在想要怎麼把她消滅、鬥倒。

徐巧芯提到，民進黨還動用司法檢調惡劣追殺她，把20塊的麵說成120元，濫用公權力抹黑栽贓她，但反而變成一場笑話。「還經常找一堆側翼小咖蹭我、提告，浪費我的時間。」

與此同時，徐巧芯強調，她並不害怕，也絕對不後退，這是她站出來對抗這個不公義的政府時，就已經知道的事。



最後，徐巧芯還透露，選舉剩35天，自己算了算，手上還有兩三個案子，她仍然會秉持初心，把事實真相揭露出來。