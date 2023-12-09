大讚王鴻薇「國會俠女」！　盧秀燕：不畏惡勢力、敢得罪人

▲侯友宜、韓國瑜、盧秀燕出席王鴻薇造勢 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

台北市中山北松山立委候選人王鴻薇今（9）日舉辦競選總部成立大會，國民黨不少大咖也現身力挺，包括前總統馬英九、前高雄市長韓國瑜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等。盧秀燕致詞時特別說到，她給王鴻薇一個綽號，就是叫「國會俠女」，大讚王鴻薇任職立委時揭弊不斷，包含合庫投信董事長林柏裕接受廠商招待、合庫AMC董事長蔡見興「家族寄生」，讓兩位董事長雙雙下台，呼籲大家一定要票投王鴻薇，認真為王鴻薇拉票。

盧秀燕表示，她今天7點就出門，要來幫王鴻薇站台、加油打氣，千里迢迢來支持她，除了私交外，因為王鴻薇是中華民國最好的立法委員，她當過6屆立委，她在立法院內看過上千位立委來來去去，有的委員滿認真的，有的打混，有的護航政府，有的為人民發聲，而王鴻薇，「我要給她一個外號『國會俠女』」。

盧秀燕接著說，為什麼王鴻薇是俠女，第一個是因為她濟弱扶傾、打抱不平、幫助弱勢很勇敢。遇到巴西蛋的時候，她為人民發聲、萊豬進口時，為人民發聲，核食要進來時，她也反對，她永遠站在人民這邊，沒有去護航，這就是俠女的精神。

盧秀燕說，王鴻薇對不公不義的事情非常勇敢，勇敢監督國政，很多綠友友們寄身國會、不畏惡勢力，兩個國營事業董事長在帶著家人吃香喝辣，因為王鴻薇的揭弊，讓這兩個董事長下台，也揭發林智堅論文抄襲案，她不畏惡勢力、敢得罪人，因為願意做正確的事情，全國最好的立委就在這邊，請大家認真幫王鴻薇拉票。



