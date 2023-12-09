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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲酸台獨金孫變龜孫　賴清德：人身攻擊就不必回應

▲▼ 民進黨總統候選人賴清德與立法委員參選人康世明的竹南聯合競總成立大會。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲民進黨總統候選人賴清德。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

有報導稱華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太研究主任葛來儀等人認為若民進黨參選人賴清德當選應考慮凍結台獨黨綱，葛來儀本人則表示，遺憾看到自己的論述被特定人士斷章取義。對此，民進黨總統參選人賴清德9日受訪時回應，葛來儀對於言論被扭曲誤用也很懊惱，並作出澄清，自己就不再補充。至於被柯文哲批評是台獨龜孫？賴也表示，人身攻擊就不必回應。

美國期刊《外交事務》11月刊出葛來儀、白潔曦和柯慶生等兩岸關係學者的聯名文章，主張美國應該表明反對台海兩岸片面改變現狀，包括反對武統和台灣追求獨立的政治動作。此外，該文也認為，賴清德如果勝選，應凍結台獨黨綱，讓維持現狀承諾更可信。

對此，侯友宜1日在競選活動中表示，美國對賴清德不放心，甚至建議凍結台獨黨綱，他認為，乾脆放棄比較實在，這是自己跟賴清德之間，對於這場選戰不同的地方，自己是在保護台灣，而賴清德是讓台灣變得更危險。但葛來儀2日隨後表示，遺憾看到自己的論述被特定人士斷章取義。她強調，文章的重點是台灣需要透過有實質的威脅與保證建立有效的嚇阻力。

賴清德今上午出席苗栗縣立委候選人康世明競總成立大會，並接受媒體聯訪，對於媒體詢問葛來儀說法以及被柯文哲批評是台獨龜孫一事，賴清德表示，柯文哲的人身攻擊就不必回應，葛來儀是台灣朋友，過去常常為台灣仗義執言，她對於言論被扭曲誤用也很懊惱，並作出澄清，自己就不再補充。

而總統辯論日期已定，賴清德表示，很高興三個陣營已經有共識辯論，會善用這次辯論機會將國政藍圖跟國人報告，爭取更大支持，至於要不要用手板尊重主辦意見，過去是比較沒有使用，目前都在準備當中。

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