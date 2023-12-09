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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「學習倫理應不限特定學門文章」　王婉諭不解新課綱無恥論

▲時代力量新任黨主席陳椒華就職記者會-王婉諭（圖／記者周宸亘攝）

▲時代力量黨主席、委參選人王婉諭（圖／記者周宸亘攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

北一女老師區桂芝日前因批評108課綱刪減文言文，並指出明末清初文人顧炎武的＜廉恥＞也不見蹤影，課綱將成無恥課綱，而引發熱議。對此，時代力量主席、立委參選人王婉諭昨（9日）在臉書表示，自己看完區老師完整的影片後感到不解，原因在於，學習倫理並不會限定特定學門、文章，新課綱真正的挑戰，應該是學生有沒有在增加自由度的學習中，得到能夠帶著走的能力。

王婉諭說，「文言文」的話題延燒了一整天，一開始，她看了各方討論後，只覺得「刪掉部分文言文就會創造一個無恥的課綱」，這種說法實在有點無限上綱。

不過，王婉諭表示，出於好奇的心情，她還是去找了完整影片來看，結果，不看還好，看完之後，她心中不解的點又更多了。

王婉瑜提到，區桂芝老師說「刪掉文言文留下的篇幅，確實增添了很多美其名叫與生活接軌的題材，導致我們要教社會議題、科普類、藝術史、音樂評論的文章，我不知道家長們擔不擔心」。

然而，王婉諭坦言，身為家長，她真的不覺得這有什麼問題。「新課綱的精神，本來就鼓勵學生要透過閱讀多樣化的文章類型，來學習文字判讀的能力，以因應大量資訊搜集、整理的能力。」

此外，王婉諭還提到，區桂芝老師說「因為四書的內容被濃縮了，學生也不再有機會循序漸進去學習，從個人、家庭、群體、社會、職場等所有生命階段，必須要處理的倫理問題」，這段話也讓她不太能理解。

王婉瑜進一步說明，從她的生命經驗來說，這些「倫理問題的學習，應該是人們一輩子都必須透過生活來理解的事情，並不會限定任何特定的學門、文章之中，反而必須在人生的經歷中不斷地去體會與反思」。

此外，王婉諭點出，讓她無法認同的是，區桂芝老師還說「教改以來，台灣學生的心理疾病攀升了多少，毆打老師、辱罵老師的案例增加了多少」。

王婉諭認為，心理疾病的可能因素很多，錯誤的歸因，很可能會導致整個社會對於心理疾病的錯誤理解。「事實是，過去台灣社會對於心理疾病的認識太少，很多時候我們根本只是忽略了它們的存在」。

王婉諭表示，自己並不覺得經過教改後的學生們，真的因此就成了區桂芝老師口中的「好幾個世代的道德侏儒與歷史弱智」，反之，她自己反而看見了下個世代的年輕人，比過去更具有思辨能力，且更有勇氣去表達自己的想法。

關於新課綱真正的癥結點，王婉諭說，真正需要去討論的，是學生們有沒有從這種增加自由度的學習過程中，真正得到能夠帶著走的能力？

王婉諭強調，所謂的「學習歷程檔案」有沒有充分反映學生的能力，還是反而變成升學主義與階級複製的產物？教師們有沒有獲得充分的資源，去理解和準備面對課綱的轉變？這些這才是新課綱真正面對的挑戰。

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