再喊金句！　韓國瑜：王鴻薇抓弊案「烏龜吃甘蔗」死咬不放

▲侯友宜、韓國瑜、盧秀燕出席王鴻薇造勢 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

前高雄市長韓國瑜今（9）日出席同黨籍立委王鴻薇造勢活動，韓國瑜在致詞時再度金句連發，除了大讚王鴻薇是「勇敢的薔薇」，更稱王鴻微只要抓到弊案後就像烏龜吃甘蔗一般，死咬著不放。語畢後也讓台下支持者鼓掌歡呼。

韓國瑜一上台就說，常常聽過一句話說，「一個成功的男性，背後一定有一個偉大的女性」，但是王鴻薇的場合發現一個相反的現象，一個成功的女人，背後一定有一個疲倦的老公，「老公在哪裡？我看一下，我們要幫她老公陶允正掌聲鼓勵一下」。韓國瑜說，陶允正為了王鴻薇在政壇上發揮，自己一個人退居幕後，成全王鴻薇，也成就了所有選區選民，也同時照顧家庭，真的非常了不起。

韓國瑜接著說，看到王鴻薇近年在政壇上的表現，讓他想到本草綱目上，薔薇的描述，薔薇可以欣賞，也可以藥用，薔薇有粉紅色、有白色，有淡淡的香味，但是有小小的刺，會刺傷人，王鴻薇漂漂亮亮的，但是帶刺，所有弊案在只要王鴻薇揭弊後，就像烏龜吃甘蔗，死咬著不放。

韓國瑜說，大家都是中華文化孕育長大，心中都有一個英雄人物，就是包青天，每個善良民眾都希望政府能夠除掉貪污腐敗，能廉潔執政、能夠帶領人民過好日子，這樣的願望非常微小，360行業中，政治只是一個行業，但是其他359行的人，都希望從事政治這一行的人，可以把政治帶領成清廉的政治，民進黨這些官員貪污腐敗，勸他們去做生意發財，不要污染政治。

韓國瑜提到，王鴻薇過去揭弊高端疫苗、新竹棒球場、萊豬、中天關台、東南亞詐騙，王鴻薇揭弊沒有停過，她就是女的包青天，因此要送王鴻薇四個字，就是「勇敢薔薇」。

韓國瑜接著說，未來若侯友宜、趙少康、王鴻薇受到大家的支持，國民黨將成立特偵組，大家聽起來以為很遙遠，法律無邊的單位，但其實很簡單，就是專辦大官，不辦小官，辦立委、院長貪污，就是這麼簡單，侯友宜提出這樣的政見非常勇敢、有遠見，王鴻薇也支持這樣的政見，代表未來台灣政治會願來越乾淨廉能。未來30多天，呼籲民眾一定要投下神聖的一票，讓國家邁向繁榮、公平的社會。