中時稱總統辯論「獨厚某媒體」、「圍毆侯友宜」　賴辦斥扭曲事實

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

總統候選人電視辯論訂於30日下午2點於公共電視舉行。中國時報透過社論、引用媒體人說法稱「總統辯論獨厚特定媒體」、「想圍毆侯友宜柯文哲」，賴清德競選總部9日回應，這次共同主辦的十一家媒體，是循多年往例，由媒體方自行協商並經兩度開會討論，《中國時報》代表更全程與會，遺憾報導內容扭曲事實，並請該媒體即為更正。

此次辯論同時由7家電視台，包括TVBS、民視、三立、台視、公視、華視以及鏡電視，加上3報1社（聯合、中時、自由、中央社）計11家共同主辦。而中國時報稱綠媒環伺、並引用議員游淑慧說法稱，這就是要圍毆，圍毆侯友宜、圍毆柯文哲。藍營媒體人謝寒冰也指出，賴清德不是覺得自己很會辯論嗎？不是大殺四方嗎？那為什麼要這麼多保母看著？

針對媒體詢問中國時報報導「總統辯論獨厚特定媒體」「想圍毆侯友宜柯文哲」，賴清德競選總部發言人郭雅慧表示，遺憾報導內容扭曲事實，悉為惡意造謠，總部高度遺憾，並請該媒體即為更正。

郭雅慧指出，事實真相是，這次共同主辦的十一家媒體，是循多年往例，由媒體方自行協商並經兩度開會討論，並非由賴競辦或任一總部召集，不會也不可能干預。會議期間《中國時報》代表全程與會，更身為主辦方之一，報方卻仍為不實報導，總部要求報方立即更正這項錯假新聞，並向讀者致歉。

