「柯文哲民調再降代表核心粉絲脫離」　專家曝選民去向

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「柯文哲民調再降代表核心粉絲脫離」　戴立安曝選民去向

記者黃翊婷／綜合報導

2024大選局勢緊張，民眾黨總統候選人柯文哲的民調近期出現下滑趨勢，一度跌至14.8％。民調專家戴立安分析，柯文哲的民調往下掉，跑到對手賴清德的部分比較多，但中間選民這一塊，其實藍綠都沒有增加多少，「他（柯文哲）現在其實白的部分，核心的部分已經在慢慢脫離，往藍往綠都有，甚至也有不投票的。」

▲民眾黨總統候選人柯文哲主持農業政策記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲戴立安認為，若柯文哲的民調繼續下滑，代表核心支持者已經在慢慢脫離。（資料照／記者林敬旻攝）

針對2024大選藍綠白3組候選人的民調，戴立安8日在節目《POP大國民》中提到，柯文哲自己很清楚，他的支持者之前是20歲到40歲的部分比較多，當他民調往下掉，跑到民進黨總統候選人賴清德的部分多一些，而他自己現在還在腳踢藍綠、亂箭四射，雖然他很會創造議題，但自稱深綠，可能會讓之前投給他的選民產生疑慮。

戴立安進一步分析，假如柯文哲的支持度再往下掉，先前看到比較低的民調數據是14％，再往下可能到13％，代表「他（柯文哲）現在其實白的部分，核心的部分已經在慢慢脫離，往藍往綠都有，甚至也有不投票的」。

戴立安直言，柯文哲民調下滑，中間選民這一塊藍綠都沒有增加多少，賴清德沒有增加太多，侯友宜也沒怎麼動，因為中間選民大多選擇繼續觀望，這群人的特徵是自主性很高，即使過去支持A，後來感到失望，也不會馬上轉頭就投給B或C，要等到有其他考量出現，才會進一步做決定或移動，不會那麼快改變，「可能選前10天、7天，甚至進投票所的那一刻才會決定。」

不過，對於民調下跌問題，柯文哲7日曾坦承民調確實有輸一點，但也沒有到雪崩的程度，現在3組人都在誤差範圍內。柯文哲8日透過臉書向支持者喊話，他在2014年突圍、2018年沒有被打倒、2019年成立台灣民眾黨，2024年這一次選舉，即便面對更強大的夾殺，他相信也能突圍，「我們不要回到30年來打轉的藍綠對決泥淖，要勇敢的走向新政治、新文化。」

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