侯友宜推青年購屋全額貸　柯文哲：變屋奴一輩子繳房貸

▲柯文哲出席民眾開講。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜8日拋青年購屋政見，主張40歲以下青年購屋貸款免付頭期款，貸款額度最高新台幣1500萬、利息補貼5年，讓年輕人起步買得起房。對此，民眾黨總統參選人柯文哲8日說，免頭期款以後還是要一個一個繳回去，總繳的費用也沒有減低沒有用，「買不到房子很可憐，買到房子更可憐，變屋奴，一輩子要繳房貸」。

侯友宜8日召開記者會提出青年購屋免頭期款政見「555方案」，青年購屋貸款額度最高1500萬，可全額貸，寬限期5年。條件是40歲以下、信用無重大瑕疵、排富（無自有住房與所得限制）、限首購、轉售限制（閉鎖期最高10年）、一生一次等。

購屋者前5年只要付貸款利息，且利息補貼0.5%，由政府和金融機構幫忙解決；5年後，利息由公股銀行減半碼（0.125%）計算，若以貸款1500萬元計算，前5年每月約付1萬9000元。

柯文哲8日晚間出席榮星花園的民眾開講活動時說，重點是房子不能太貴，房子價格都沒有下降，只是說免頭期款，問題是免頭期款以後還是要一個一個繳回去，總繳的費用也沒有減低。

柯文哲質疑，所以侯友宜這是在圖利廠商，讓廠商可以蓋更多房子。總價沒有將沒有意義，要馬就薪水增加、要馬就房子總價下降，這些都沒有變化，所以有一句話，買不到房子很可憐，買到房子更可憐，變屋奴，一輩子要繳房貸。