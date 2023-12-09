柯文哲：若當選會要黨產會把錢還國民黨工

▲柯文哲出席民眾開講。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前質疑國民黨欠黨工9.8億薪水，怎麼還有錢選舉，質疑國民黨「有錢選舉沒錢還黨工薪水」。對此，柯文哲8日出席民眾開講活動時說，有錢去選舉、沒錢還退休黨工，這太過分了，如果他當總統，會把黨產會扣留的錢，該還給黨工的先還給黨工，「因為我們不需要為難小老百姓」。

針對昨天質疑國民黨欠黨工9.8億薪水，侯友宜說募款很辛苦都不講出來，柯文哲無奈說，「這時在是侯侯GPT的標準回答方式」，人家問你有錢選舉怎麼沒錢還退休黨工退休金，結果他說這次選舉募款很困難但都沒對外說。

柯文哲表示，如果有一家公司員工拿不到薪水，但老闆自己弄到錢跑去選舉，那個員工怎麼辦？柯說，國民黨出來回應說這是家務事，問題是，退休黨工也是國民，「我要講就是，你連自己的黨工都不照顧，你怎麼還好意思拿幾十億去選舉？他還吹牛可以辦15場大型造勢活動，15場要1億以上」。

柯文哲指出，朱立倫在2015年知道黨產會要開始對他們下手，好像把1.8億轉到基金會去，先脫產，「反正我覺得是不應該這樣，有錢吃香喝辣，有錢去選舉，沒錢還退休黨工這太過分了」。

接著柯文哲說，接下來會每日一問，如果第2天對方有回答，就公佈標準答案。至於這題的標準答案是什麼？柯說，如果他當總統，會把黨產會扣留的錢，該還給黨工的先還給黨工，「因為我們不需要為難小老百姓，所以如果侯友宜說檔選要把黨產會扣留的錢優先還黨工，所以這沒良心」。