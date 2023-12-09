與青年對談卡關！趙少康批「民進黨進校園」　曝文大場也被校方拒絕　

▲趙少康9日受訪。（圖／記者宋良義攝）

記者蘇晏男／台北報導

清華大學原訂11日邀請國民黨副總統參選人趙少康與新竹青年對談，然場地租借卡關，後來改借陽明交通大學的會議廳，昨卻被以行政中立為由拒絕，以致活動中止。對此，趙少康今（9日）表示，他聽到這消息心裡難過，民進黨堂而皇之進校園，等到他的時候，這個不行，那個不行，本來文化大學今天也邀請他，最後學校也否決。

清華大學邀請國民黨、民進黨與民眾黨副總統參選人與新竹青年對談，原訂首場11日與趙對談，但場地租借卡關，排定在竹科管局委外經營的「尼尼生活館」登場，又被以行政中立等由不借；後來改借陽明交大會議廳，昨再被行政中立為由拒絕，導致11日活動中止。

對此，趙少康9日受訪時先是唉了一聲，然後他說，聽到這消息心裡難過，大學生關心政治、民主是好事，應該鼓勵，他們也不是只邀請他，也邀請了民進黨副總統參選人蕭美琴，注意到平衡，他卻受到很多阻擋。一開始可以進到學校，後來又不行，本來給租，現在又不租了，交大說清大不行，他們可以，後來交大也不行，搞得學生疲於奔命。

趙少康說，學生很熱心、很想參與，這是學習過程，民進黨堂而皇之進校園，等到他的時候，這個不行，那個不行，本來文化大學今天也邀請，最後學校也否決。

趙少康表示，很多學生碰到學校反對，他也不懂為什麼，不過是演講、座談，聽聽年輕朋友的意見，等於向他們學習。趙說，目前還在努力中，但困難蠻多的。

對於是否覺得政治進入校園？趙少康回應，當然，民進黨說政治不能進校園，但民進黨其實已經把政治搞進校園。