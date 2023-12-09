賴清德21字評「柯文哲政治投機」　謝震武笑了

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨總統候選人柯文哲日前自曝內心本質仍是深綠，引發各界討論。民進黨總統候選人賴清德8日被問到，是否會覺得柯文哲在政治上面有點投機，他回答，「如果用科學來講的話，沒有辦法定位，不斷地在移動」，讓現場來賓聽聞皆笑出聲。

▲柯文哲（左）自稱內心深綠，賴清德（右）直言感到意外。（圖／ETtoday資料照）

柯文哲6日接受華視專訪時提到，若他當選總統，在國防外交上會走現任總統蔡英文的路線，在兩岸溝通上表達和善，也認同台灣應該發展自衛能力，他甚至自曝內心本質仍是深綠。

而賴清德8日接受年代《新聞面對面》專訪，被主持人謝震武問到，聽到柯文哲自稱深綠有什麼感覺？賴清德直言挺意外的，因為深綠是一種價值、對國家方向的信仰、對民主憲政體制的堅持，還有對土地的熱愛，深綠有它的價值在，柯當然可以說自己是深綠，但這要看民眾接不接受。

賴清德接著說道，社會大眾會考量到柯文哲從政之後的種種言行是否符合標準，過去柯主張自己是墨綠，所以當了台北市長，後來希望藍白合作取得總統大選勝利，也因此為太陽花學運道歉，很多事情都可以供社會檢視柯的政治立場，柯當然也有自由表明自己的政治定位、站在什麼樣的政治光譜上，「但是民主社會可貴之處是人民才是主人，人民接不接受這個才是重點。」

謝震武又提問，柯文哲在政治光譜上，從2014年那時候跟民進黨合作，然後拿到台北市長，一路走到現在，包括剛剛中間說的變化，是否會覺得他在政治上面有點投機？賴清德僅回答一句話，「如果用科學來講的話，沒有辦法定位，不斷地在移動」，讓現場來賓聽聞皆笑出聲。

至於藍白合作破滅之後，關於外界傳聞民進黨「贏定了」一事，賴清德強調，他不這麼認為，選舉有一句金玉良言，「票沒有開出來，誰贏不知道」，選戰是瞬息萬變的，在這種狀況之下一定要堅持到最後，直到贏得勝利，都不能夠鬆懈。