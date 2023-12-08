突破同溫層！　柯文哲寄黨員信：把民眾黨價值和長輩分享

▲民眾黨總統候選人柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

2024年選舉倒數36天，民眾黨主席柯文哲近來積極尋求突破資源不足的困境，由於支持者多為年輕族群，為此，柯喊話回家進行「客廳革命」，向家中長輩說服政治理念。8日柯文哲也寄一封信給所有黨員，其中提到，如果政治立場和長輩不同，那不妨聽聽他們的看法，期待支持者把民眾黨的價值，一點一滴的和長輩分享，讓彼此更互相了解。

柯文哲給黨員信全文：

各位黨員朋友，大家好，我是柯文哲

2024選舉走到今天，不知道你們的心情如何？是亢奮、氣憤或者憂心？ 我想分享一個，我時常問自己的問題，為什麼台灣需要民眾黨？如果找不出這個問題的答案，我們的努力就沒有根基。

台灣人民可能習慣了藍綠／統獨的二分法，但是撇開統獨，民進黨跟國民黨其實大同小異，真正的問題是，現在的藍綠兩黨，有在實踐自己的理想嗎？

我想跟大家分享一部電影《奧本海墨》，他是美國的原子彈之父，後來反對核武軍備競賽，變成政府迫害的對象，你們是否有些既視感？在台灣的歷史上，過去要求民主憲政的雷震，現在反對護航高端的陳培哲，他們原本都是支持執政者的，但一發出質疑的聲音，馬上就被貼上「中共同路人」的標籤。

我也認為中華民國現在是台灣社會的最大公約數，但應該是中華民國為了人民而存在，而不是反過來變成一種圖騰。

藍綠之所以能夠背棄自己的理想，在於他們的支持者，太善良，太容易相信。對綠營，民進黨只要搬出「抗中保台」，那麼一切都是「阿共的陰謀」；國民黨只要高喊中華民國，就可以替他們的行為贖罪。

民眾黨的存在，就是要打破這種口號治國的現象。這一仗只要我們堅持理念，就不會輸，何況我們勝選的機率不低。當國民黨選擇侯趙配，走向急速傾中的路線，已經註定遠離台灣的主流民意，沒有勝選機會了。

我要拜託你們一件事。從網路興起之後，台灣逐漸產生了世代對立。你們的父母、祖父母，他們在成長過程沒有所謂的「同溫層」，必須與自己不喜歡的人相處，這和現在的你們有點不同。

的確，年輕一代有更好的教育，但這是過去幾十年，好幾代台灣人累積的成就。我期待民眾黨的支持者，能夠多了解自己的長輩，多體貼父親與母親的辛苦。

如果你們的政治立場，和長輩不同，那不妨聽聽他們的看法。如果言之有理，我們也是要改進。反之，我也期待你把民眾黨的價值，一點一滴的和長輩分享，讓彼此更互相了解。

選舉是一時的，世代的傳承，卻是台灣永恆不變的價值。