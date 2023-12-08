賴清德曾稱「房價有在降」　侯辦：難怪無法理解青年買房辛苦

▲侯友宜今早公布「青年侯康貸、購屋免頭款」 政策 。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（8）日提出「青年購屋」政策，貸款額度最高1500萬，最高可全額貸免頭期款。侯辦發言人吳亮賢表示，侯友宜提出的政策，就是要改革現行政策的不足，並比新青安貸款額度多500萬，優惠也更多，讓青年更有機會完成購屋成家夢想，民進黨不願支持青年，卻顧著扭曲侯友宜政策，難怪賴清德先前會瞎稱「房價有在降」，就是活在平行時空，無法理解青年買房的辛苦。

吳亮賢指出，民進黨政府的新青安貸款有四個不足，包括一，沒有年齡限制，有超過四分之一的購屋者是超過40歲，近200億貸款額度沒有給青年；二，沒有排富規定，讓經濟優勢族群，一樣享有新青安貸款補助，不符公益性與正當性；三，沒有首購規定，未能優先照顧無殼青年；四，沒有轉售時限規定，容易衍生利用新青安貸款寬限期炒房的疑慮。

吳亮賢說，侯友宜提出的政策，不僅彌補了民進黨現行政策下的漏洞，設置相關規定避免炒作，與現行新青安貸款比較，更具三大優勢，包括貸款額度1500萬，較新青安1000萬多500萬；利息優惠0.5%，較新青安0.375%優惠0.125%；優惠年份5年，較新青安3年多2年。另外，針對近年土地增值稅平均每年收入約一千億元，侯友宜也秉持「取之於全民，用之於青年」的理念，將部分用來支持青年居住，以符合公平正義，也有清楚的預算來源。

吳亮賢表示，對於現行政策的不足，賴清德不思改進，對於侯友宜提出具體有感政策，引發廣大回響，賴清德陣營又只會酸言酸語，見不得別人好。先前侯友宜提出取消80歲以上巴氏量表、老人健保排富補助、開放大陸觀光客等政策，民進黨第一時間也是先批評，但後來立刻跟上，請賴清德不要總是慢半拍，或是活在平行時空，若賴清德要抄就趕快抄，反正也不是第一次，只要記得標明出處就好。

