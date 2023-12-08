指趙少康對黑熊學院有誤解　沈伯洋：有邀他出席記者會但沒來

▲沈伯洋8日出席黑熊學院成果與展望公佈記者會。（圖／記者莊喬迪攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨副總統參選人趙少康日前在專訪中，質疑民進黨總統參選人賴清德提名黑熊學院院長沈伯洋當民進黨不分區立委的意思是要打巷戰、游擊戰。沈伯洋今（8日）在黑熊學院年度成果與展望公佈記者會上回應，顯然趙少康沒上黑熊學院的課，才產生這樣的誤解，事實上今天也有邀請趙出席，但趙沒有來。

沈伯洋指出，要認清威脅來自中國，雖然有人說黑熊學院是主戰，但學院沒有主戰，而是「主站」，不是跪著；戰爭的開始一定來自中國的決定，當中國內部一定力量要維持或內部不穩定時，就可能打戰爭，例如烏俄戰爭爆發前，沒有人會覺得俄羅斯會打仗，那是因為俄羅斯內部因素，及烏克蘭內賊向俄表示「你只要進來，大家都會歡迎你」，所以俄不疑有他，就把坦克開進來。

沈伯洋表示，今天到底會不會戰爭，取決於中國自己利益及想法，還有台灣內賊傳遞的訊息，這才是戰爭是否會爆發的關鍵。對我方來說，沒有人不想要和平，但偏偏有一個強勢流氓在旁邊，所以能做的事情，不是跪在那邊，而是要堅強自己的防衛，至少要知道威脅來臨時怎麼活下去，以及怎麼去外面交朋友，讓那些盟友跟我國站在一邊。

沈伯洋說，讓盟友跟我方站在一邊的價值，不能總說我方地理位置很重要，而是要訴諸在亞洲甚或全世界，我方對民主與自由的守護多重要，這樣才能交到更多朋友，以及抵禦極權國家野心。