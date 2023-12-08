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慈惠堂聯合護國消災祈福法會　劉和然參拜祈福國泰民安

▲慈惠堂聯合護國消災祈福法會。（圖／新北市民政局提供）

▲慈惠堂聯合護國消災祈福法會。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2023慈惠堂聯合護國消災祈福法會今（8日）起，連三天在新莊好市多對面的公十一停車場舉行，邀請全台逾80友宮堂共襄盛舉參贊盛會，並安排祈福遶境、愛心園遊會、描摹母娘聖像、晚會表演等精彩活動，吸引許多信眾參與。新北市副市長劉和然也出席活動、參拜祈福，祈願瑤池金母及諸天神佛護佑天下眾生。

劉和然表示，中華無極瑤池西王金母教會長年致力於公益慈善、社會服務，每年於不同地點舉辦慈惠堂聯合護國消災祈福法會，今年在新莊辦理，由新莊慈惠堂、後港慈惠堂共同主辦。非常感謝金母教會秉持瑤池金母慈悲濟世精神，每年透過聯合法會為民眾消災祈福、護佑天下蒼生，並捐贈愛心物資，讓弱勢民眾感受社會的溫暖。

▲慈惠堂聯合護國消災祈福法會。（圖／新北市民政局提供）

▲新北市副市長劉和然（左4）和民政局長林耀長（左2）出席慈惠堂聯合護國消災祈福法會。

中華無極瑤池西王金母教會理事長陳俊明表示，除舉行聯合護國消災祈福誦經大法會，明（9日）早上團拜起馬炮儀式後，於新莊地區遶境祈安賜福，行經新莊地藏庵、保元宮、廣福宮、慈祐宮（媽祖宮）、武聖廟等百年廟宇，沿途並有精彩藝陣匯演，歡迎民眾設香案祈福。

此外，特別邀請國寶級畫佛大師廖湘靈免費現場教學，描摹母娘聖像，以畫淨化安定人心，還有名家現場揮毫送春聯、免費收驚保平安、歡樂愛心園遊會、傳統民俗療法健康義診及精彩的晚會表演等豐富精彩內容，邀請大家同來祈福、共沐神恩。

民政局長林耀長表示「瑤池金母」是信眾最多、香火最盛的道教神祇之一，又有「西王金母」、「王母娘娘」、「金母元君」尊稱，是道教女神中的至尊。慈惠堂是台灣王母信仰的發源地與信仰中心，「總堂」位在花蓮的吉安鄉。本次主辦的新莊慈惠堂長年深入學校推展孝道、投入老人院、孤兒院等社會救助工作；後港慈惠堂發放物資給弱勢團體，並參與新莊社區大學走讀活動，使民眾感受廟宇文化與傳承新莊在地歷史，深受地方肯定。

▲慈惠堂聯合護國消災祈福法會。（圖／新北市民政局提供）

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