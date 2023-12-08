新北三芝溫馨聖誕點燈　12／11柴犬主燈先睹為快

▲新北三芝溫馨聖誕點燈。（圖／新北市三芝區公所提供，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市三芝區公所今年首度結合在地教會，在12月16日於公所前廣場與福成公園辦理「光芝聖誕點亮幸福」活動，正在如火如荼準備中，預計將在12月11日18時測試點燈，迫不及待的朋友們，可以搶先看到超可愛的柴犬主燈。活動當天有聖誕歡樂踩街、精彩的表演，以及三芝各教會的聖誕詩歌報佳音、牧師的祝禱，希望將平安福音的愛與祝福傳播出去。

每到了歲末，公所都會在三芝公車站佈置漂亮的聖誕燈飾，讓往來的旅客與居民都能感受到溫馨愉快的節慶氛圍，今年更加碼辦理聖誕點燈祈福活動，將點亮超可愛的柴犬主題燈，配合周遭的聖誕燈飾，也點亮美麗的夜晚，讓三芝充滿了濃厚的聖誕節氣氛，另外還有小朋友最愛的momo親子歡樂趴，讓哥哥、姐姐陪你一起過節。

三芝區長賴小萍表示，此次活動與區內各教會、幼兒園共同籌辦，傳遞平安福音，並且邀請新住民、原住民等團體參與，希望藉此共創溫暖友善、包容多元文化的社會，而場地的選擇也別具意義，為營造以人為本的優質生活環境，福成公園的改善工程今年甫完工，再加上聖誕燈飾的美化，給予鄉親們更加舒適的休憩空間。活動相關詳情請上「新北市三芝區公所」官網或「新北市三芝區公所」臉書粉專查詢。