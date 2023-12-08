激戰水濂洞人妻！小王「撞屁屁很舒服」爽喊：變成我的形狀了嗎

▲小王激戰人妻，一審要賠人夫20萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名人妻出軌，與小王不時相約摩鐵激戰，2人更用LINE大聊雙人運動的細節、感受，老公發現後心碎，決定向小王提告求償100萬元精神撫慰金，日前法院判小王要賠償人夫20萬元，可上訴。

人夫主張，妻子於婚姻存續期間多次與小王發生性行為，導致夫妻兩人最終走上離婚一途，讓他大受打擊，決定向小王提告求償100萬元精神撫慰金，並提出小王與妻子的LINE對話紀錄做為呈堂證供。

小王則辯稱，與人妻素昧平生、未曾謀面，遑論是有什麼不正常的男女關係，人夫也沒有提出任何事證來證實他與人妻有任何交談、會面，或是踰矩的行為。另外，雖然人夫有提出錄音內容，但該錄音檔無法確認真實性，也無法判斷人夫與人妻對話中指稱的第三者是誰，否認與人妻發生婚外情。

但法院調查發現，小王不否認人夫所提出的對話紀錄就是他與人妻的對話，內容包括，「被吹醒很幸福欸」、「已經變成我的形狀了嗎」、「有流出來的感覺」、「射太多」、「我還是喜歡我們第一次，整個濕答答」、「屁屁圓又有肉，撞起來很舒服」、「想妳幫我吹吹」、「這個吹吹無法滅火」、「會連妳一起起火」、「沒有妳的水濂洞好」等。

法院認為，透過對話可發現，小王明知人妻是有老公的人，仍多次相約外出發生性行為，還討論嘿咻的經過及感受，不採信小王的說詞，嚴重侵害人夫的配偶權，判小王應賠償人夫20萬元，全案仍可上訴。