　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

激戰水濂洞人妻！小王「撞屁屁很舒服」爽喊：變成我的形狀了嗎

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲小王激戰人妻，一審要賠人夫20萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名人妻出軌，與小王不時相約摩鐵激戰，2人更用LINE大聊雙人運動的細節、感受，老公發現後心碎，決定向小王提告求償100萬元精神撫慰金，日前法院判小王要賠償人夫20萬元，可上訴。

人夫主張，妻子於婚姻存續期間多次與小王發生性行為，導致夫妻兩人最終走上離婚一途，讓他大受打擊，決定向小王提告求償100萬元精神撫慰金，並提出小王與妻子的LINE對話紀錄做為呈堂證供。

小王則辯稱，與人妻素昧平生、未曾謀面，遑論是有什麼不正常的男女關係，人夫也沒有提出任何事證來證實他與人妻有任何交談、會面，或是踰矩的行為。另外，雖然人夫有提出錄音內容，但該錄音檔無法確認真實性，也無法判斷人夫與人妻對話中指稱的第三者是誰，否認與人妻發生婚外情。

但法院調查發現，小王不否認人夫所提出的對話紀錄就是他與人妻的對話，內容包括，「被吹醒很幸福欸」、「已經變成我的形狀了嗎」、「有流出來的感覺」、「射太多」、「我還是喜歡我們第一次，整個濕答答」、「屁屁圓又有肉，撞起來很舒服」、「想妳幫我吹吹」、「這個吹吹無法滅火」、「會連妳一起起火」、「沒有妳的水濂洞好」等。

法院認為，透過對話可發現，小王明知人妻是有老公的人，仍多次相約外出發生性行為，還討論嘿咻的經過及感受，不採信小王的說詞，嚴重侵害人夫的配偶權，判小王應賠償人夫20萬元，全案仍可上訴。

ET快訊
日本最有名台灣人是誰？　年輕人一面倒喊她
快訊／日本先發打線出爐！　小心「連5轟強打」
快訊／高雄18歲女騎士　慘遭輾過慘死
北海道異象！ 「上萬條死魚」擠滿沙灘
迪麗熱巴「換衣服」逼秦嵐看！一把拉進洗手間　女神驚叫
快訊／鍾沛君眼眶紅了！　批朱學恒「不認罪」：二度傷害
快訊／朱學恒改口不認罪！　喊：證明我的清白
歐陽靖曾被前夫施暴！　排斥新感情「還餘悸猶存」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

OL遭詐300萬元...流浪犬「妞妞」出任務　配合演戲還幫警逮車手

快訊／高雄18歲女騎士「擦撞友人機車倒地」　慘遭拖板車輾過慘死

屏大主任揪人妻談師生戀！工程師夫綠光罩頂　登門怒嗆反挨告

激戰水濂洞人妻！小王「撞屁屁很舒服」爽喊：變成我的形狀了嗎

貨車載玻璃鬆脫掉落碎滿地　南警秒變清潔員拿掃把清理維安

沒關除濕機就出門！石碇民宅鐵皮頂狂冒黑煙　消防急灌救

快訊／開庭結束！鍾沛君眼眶紅了　批朱學恒「不認罪」：是二度傷害

快訊／朱學恒開庭結束喊：證明我的清白！　要求金溥聰出面作證

怪男闖桃園某大學！襲臀女大生還作勢攻擊　遭眾人合力壓制送辦

桃園三寶鬼切迴轉！騎士閃不過猛撞慘死　他「避不見面」要被關了

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

Lulu金馬狂瘦「險些露小亮點」XD　不敢和陶晶瑩比：非常高的標竿

超人氣牛肉麵老闆酒駕　路邊被抓！酒測達0.77

女兒洗完衣服請父幫忙搬　爸全程狂抱怨氣到不行XD

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

OL遭詐300萬元...流浪犬「妞妞」出任務　配合演戲還幫警逮車手

快訊／高雄18歲女騎士「擦撞友人機車倒地」　慘遭拖板車輾過慘死

屏大主任揪人妻談師生戀！工程師夫綠光罩頂　登門怒嗆反挨告

激戰水濂洞人妻！小王「撞屁屁很舒服」爽喊：變成我的形狀了嗎

貨車載玻璃鬆脫掉落碎滿地　南警秒變清潔員拿掃把清理維安

沒關除濕機就出門！石碇民宅鐵皮頂狂冒黑煙　消防急灌救

快訊／開庭結束！鍾沛君眼眶紅了　批朱學恒「不認罪」：是二度傷害

快訊／朱學恒開庭結束喊：證明我的清白！　要求金溥聰出面作證

怪男闖桃園某大學！襲臀女大生還作勢攻擊　遭眾人合力壓制送辦

桃園三寶鬼切迴轉！騎士閃不過猛撞慘死　他「避不見面」要被關了

日經：蘋果正將iPad新品開發移往越南

341.5萬起！台灣奧迪推出「TT、TT RS限量典藏版」　告別經典跑車

高山茶都嘉義博茶會9日登場　中埔警分局交通管制措施出爐

麥卡倫新年「春宴系列」有獨特米香　Johnnie Walker Blue Label絲滑柔順

賈永婕「日本甜吻老公」放閃　小S煞風景吐槽：我食物吐出來！

元旦祝山觀日首班列車0250開車　團體和個人預約採2階段分流

OL遭詐300萬元...流浪犬「妞妞」出任務　配合演戲還幫警逮車手

聖暉11月營收月增11%　在手訂單340億、漸進入高原期

黃鐙輝直播中！網友突爆「偷交新女友」眾人驚　正宮親自現身解答

台灣虎航、樂天桃猿彩繪2號機今亮相首飛　啦啦隊女神現身應援

懸崖邊後空翻跳！　跑酷男重心不穩墜崖

社會熱門新聞

芭樂公主慘死！斷氣前電話求救「我被砍」

即／彰化男芭樂園綑女友砍20刀　她斷臂亡

彰化男果園綑女友　芭樂公主被斷臂砍死

日做3hrs+分紅月領6萬　前男友嫌不夠砍死芭樂公主

0煞車衝待轉區影片曝！7騎士變保齡球瓶噴飛

被控強制性交！　炎亞綸「不起訴確定」

北投嚴重車禍影像曝！　肇事賓士車主這樣說

快訊／北投賓士失控連撞4機車！男騎士重傷亡

林口燒毀80萬古董偉士牌　抓到縱火婦

剛動完腦部手術回診連撞4車　39歲NET男員工枉死

啞鈴弒父案開庭…吳慷仁偕金鐘編劇呂蒔媛現身！

校護為閃車飛進田中撞樹亡！驚悚影曝光

快訊／北投賓士失控撞4機車　1騎士命危

彰化男搶小弟錢買凶器畫面曝　無情綑殺「芭樂公主」

更多熱門

相關新聞

結婚多年沒小孩！妻要他檢查　爆出「超渣真相」

結婚多年沒小孩！妻要他檢查　爆出「超渣真相」

國外一名男子在網路上發文詢問他的煩惱，結局卻出人意料。他表示，和妻子結婚多年一直沒有孩子，妻子近來懷疑可能是他的問題，希望他能去做檢查，然而男子卻自爆，他知道自己絕對沒有問題，因為他最近才讓懷孕小三墮胎，超渣行徑引來網友撻伐。

新北貢寮鮑產地展售會　12／9澳底漁港閃亮登場

新北貢寮鮑產地展售會　12／9澳底漁港閃亮登場

新北AI動態號誌智慧運輸走廊增3處

新北AI動態號誌智慧運輸走廊增3處

「女同事長相無害」偷吃人夫　她嘆：正宮美翻

「女同事長相無害」偷吃人夫　她嘆：正宮美翻

辦公室激戰OL一次就中！人夫拒負責逼墮胎

辦公室激戰OL一次就中！人夫拒負責逼墮胎

關鍵字：

外遇人妻小王精神撫慰金人夫新北

讀者迴響

熱門新聞

芭樂公主慘死！斷氣前電話求救「我被砍」

阿信突丟下麥克風！

陳致遠被目擊「大賣場當店員面起爭執」

「台灣70萬內新車」只剩這6款

手搖飲當開水　女取出300顆腎結石

爸、弟「都看過吳夢夢的A片」反應曝

即／彰化男芭樂園綑女友砍20刀　她斷臂亡

6組免費貼圖！這3款「聖誕用到跨年」快載

北一女老師轟課綱「無恥」爆紅　本人回應了

網傳黑白梗圖「婁峻碩去世…」　黃偉晉嚇壞爆哭

米砂「97萬YT頻道被刪了」！

快訊／美大學槍擊3教職身亡　台灣副教授罹難

彰化男果園綑女友　芭樂公主被斷臂砍死

快訊／《黑澀會》Apple雙喜！懷孕又結婚

史上最長寒假！3所大學12／25開始放假　總共放56天

更多

最夯影音

更多
超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售
跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面