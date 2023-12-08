▲台鐵汐科站增設中出口動土，新北反映民意盼增加入口。（圖／新北市捷運局提供，下同）

記者戴上容／新北報導

台鐵汐科站增設中出口工程在今（8日）進行開工動土典禮，由新北捷運局長李政安代表出席，與交通部及施工團隊共同祈求工程如期如質順利完成。汐科站增設中出口，未來與汐東捷運汐科站的轉乘距離將大幅縮短約180公尺，但本次新增的中出口僅規劃出站使用，當地民眾反應仍有進站的需求，因此建請中央精進，將該出口增加進站入口，以提供地方更便利的搭乘使用。

新北捷運局長李政安表示，汐止區有20多萬居民，是全國行政區人口前25名；台鐵汐科站2023年上半年每日旅運量達2萬餘人也是全國臺鐵車站的第15名，通勤旅運量大，考量原月台兩端南、北出口過遠，新北市府早在2017年7月向中央爭取設置汐科站中出入口，以改善旅客進出站動線，且有效縮短汐科站旅客至汐科園區的距離，並且優化與周邊重要廠辦園區的步行環境。

▲台鐵汐科站祈福儀式。

李政安進一步說明，考量地方的需求及轉乘汐東捷運的便利性，期望中央能納入地方意見，將出口調整為「可雙向進出」的出入口以符合實際通勤使用，讓市民轉成更便利，才能真正達到地方殷殷期盼增設出入口的目的，否則等到汐東捷運完工前再來改善就有點曠日廢時。

新北捷運局指出，台鐵汐科站原南北兩端出入口與汐東捷運汐科站各距離約320公尺及230公尺，中出口增設後轉乘距離僅需50公尺，步行距離縮減至少180公尺以上。待汐東捷運完工後，若中出口確實可「雙向進出」將大幅提升通勤旅客便利性。

新北捷運局表示，汐東捷運計畫在行政院2023年1月13日核定綜合規劃報告後，吉林街（新北市段）道路拓寬要徑工程也於2023年11月15日決標，預計2023年底動工。而基本設計經費審議於10月16日經行政院工程會核定，統包工程接續於10月23日上網公告，等標期4個月，預計2024年2月20日開標，期待汐東捷運未來能提供汐止地區更便利的交通服務。

▲新北捷運局長李政安。