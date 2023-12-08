蔡銘軒、馬文君互咬住宅違建　南投縣府：蔡住處違建部分依規裁處

▲馬文君爆料蔡銘軒的草屯鎮住處有頂樓加蓋、一樓外推等違建，更承租水利地作為收費停車場。（圖／馬文君競選團隊提供）

記者高堂堯／南投報導

候選人違建問題成為2024大選攻防焦點，遭爆埔里鎮自宅為佔用國有地違建的國民黨立委馬文君，今天反爆綠營對手蔡銘軒草屯鎮透天厝住處兼縣議員服務處也有頂樓違建加蓋，甚至承租屋旁水利地違規作為出租停車場，痛批「無恥」，蔡銘軒則回應指頂樓加蓋為「歷史共業」、承租地的停車場也非營利用途，若有違法願配合拆除或處理。

南投縣政府則說明，經查蔡銘軒服務處的現況確實與最初竣工圖說有不相符之處，涉及違建部分將依規裁處。

▲▼國民黨立委馬文君再爆埔里鎮違建侵占國有地爭議，她反批綠營對手蔡銘軒在草屯鎮也有違建。（圖／讀者提供、馬文君競選團隊提供）

馬文君今天召開記者會指出接獲民眾檢舉，蔡銘軒位於草屯鎮敦和里的住家兼服務處為3層樓透天厝，於109年拿到使用執照，但近2、3年間竟「長高又長大」，不但加蓋四樓，一樓還外推，質疑蔡使用特權；此外，蔡家承租屋旁的水利地竟做為付費停車場，但是根據租約，不能轉租、借予，或以任何變相方法提供他人使用。

馬文君痛批，蔡銘軒近日不斷批評、抹黑其埔里鎮合法承租，如實付租、繳稅的老屋，沒想到自己就是在住處加蓋違建、擅用公有承租地謀利的「違建仔」和「違約仔」，若是民眾普遍有（自宅增建）需要，身為縣議員可以提案修法，而不是以特權自肥，「士大夫之無恥，是謂國恥」。

▲▼蔡銘軒針對馬文君爆料作出回應，反爆馬文君埔里服務處也疑有頂樓違建加蓋問題。（圖／蔡銘軒競選團隊提供、翻攝Google Map）

蔡銘軒隨即也召開記者會，澄清其服務處頂樓增建是為防水隔熱使用，也是「透天厝的歷史共業」，反爆馬文君的埔里服務處同樣有頂樓增建；蔡銘軒呼籲縣政府建設處儘快進行勘查，任何違法部分都會全力配合、該拆就拆，「但請馬文君不要為難南投縣十幾萬戶透天民眾。」

至於水利會承租地，蔡銘軒說明約70至80坪、月租1萬7100元，劃設8個停車位；因為附近停車不便，他提供其中2個位置給友人使用，並依比例原則酌收每月1800元清潔管理費，並非營利使用，後來也常有民眾拜託讓他們停車，他都以委婉藉口拒絕；蔡銘軒強調，如果承租水利會土地在使用上有任何違約問題，他也會坦蕩面對、全力配合處理，「不像馬文君躲躲藏藏，不敢面對自己違法國有地豪宅的特權問題。」

南投縣政府表示，經查蔡銘軒草屯鎮住處建物領有建築物使用執照，但建物現況與原本的竣工圖說有不相符之處，涉及地上物二次施工部分違建部分，將依循一貫標準、依程序由鎮公所查報，再由縣府依規裁處。