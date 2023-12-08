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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭倍宏秀公文控訴遭監控　高市府：法務部例行業務...各縣市都一樣

記者賴文萱／高雄報導

喜樂島高雄市第六選區立委參選人郭倍宏今（8）日召開記者會，秀出一份從高雄市政府政風處「流出」的通報單，指控高雄市政府就是要監控郭倍宏，重砲批「這是公然用行政機器介入選舉」對此，高市府回應，選舉年查賄業務，是法務部例行業務，各縣市皆然。

對此，高市府政風處表示，選舉期間查察賄選為法務部指揮檢警調廉之業務，各縣市政風單位都一樣，均在職掌業務範圍內配合執行。高市府發言人周璟瑜則說，司法政風是一條鞭制度，與市府其他業務機關不相關。

▲▼ 喜樂島高雄市第六選區立委參選人郭倍宏。（圖／記者吳世龍攝）

▲郭倍宏爆料市府公文，痛批遭監控。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼郭倍宏爆料市府公文，痛批遭監控。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼郭倍宏爆料市府公文，痛批遭監控。（圖／記者吳奕靖翻攝）

針對高市政風處的公文，郭倍宏重炮轟擊：「這是公然用行政機器介入選舉的不當行為，就為了圖利執政黨自己的候選人……！」郭倍宏表示，這不只是東廠，這是選舉奥步台版水門事件，「我不是公務員，請問高雄市政府政風處偵查平民百姓，係憑哪一個條文？」官署結合司法系統打擊政敵，無所不用其極，這是共產黨的手法，我們容得下這種水門事件發生在台灣政壇嗎？

▲▼郭倍宏爆料市府公文，痛批遭監控。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼郭倍宏爆料市府公文，痛批遭監控。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼郭倍宏爆料市府公文，痛批遭監控。（圖／記者吳奕靖翻攝）

郭倍宏說，監聽跟監候選人，只因為非我族類，怕影響執政黨選情，誰給高雄市政府這麼大的權力？誰給民進黨這麼無法無天的權力？他痛心表示，參選以來，旁邊都有警察錄影、錄音，原來是在蒐集他的犯罪證據，他還以為他在參選總統。

▲▼ 喜樂島高雄市第六選區立委參選人郭倍宏。（圖／記者吳世龍攝）

▲喜樂島高雄市第六選區立委參選人郭倍宏。（圖／記者吳世龍攝）

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