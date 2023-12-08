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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德稱「大陸人來台雞肉飯也能賣」　侯友宜嗆：對台灣小吃沒信心？

記者崔至雲／台北報導

民進黨總統參選人賴清德昨日造勢時，指著旁邊的「雞肉飯」招牌說，「如果中國人可以來台灣做服務業，他們連雞肉飯也可以開（店）」，更嗆國民黨不僅要開放服貿，侯友宜主張開放陸生來台就業，台灣年輕人怎麼辦？侯友宜今（8）日回應，民進黨一談到兩岸經貿就不斷讓人民恐懼害怕，陸客來了雞肉飯賣更好，賴清德不要老是抹紅別人，難道賴清德對於台灣小吃沒有信心嗎？

▲▼ 侯友宜公布「青年侯康貸、購屋免頭款」 政策 。（圖／記者許靖騏攝）

▲侯友宜召開記者會。（圖／記者許靖騏攝）

賴清德近期猛攻兩岸議題，昨出席造勢問台下是否支持服貿，台下回應不該簽服貿，並說陸人來台做服務業，連雞肉飯店都可開。侯友宜對此駁斥賴清德說法，表示民進黨常說「男人找無工、女人找無老公、小孩會去黑龍江」，這根本就沒有意義。

侯友宜說，民進黨談到大陸經貿就不斷讓人民恐懼害怕，中華民國是民主自由國家，兩岸之間應該趕快讓《兩岸協議監督條例》通過，大家好好走大路，在友善、平等、尊嚴底下做好協商跟溝通，民進黨講很多沒有意義，好好面對兩岸關係。

侯友宜強調，雙方在平等、尊嚴、友善底下協商與溝通，討論兩岸關係時要對台灣有信心，陸客來到台灣後，台灣雞肉飯、便當會賣得更好，請賴清德不要老是抹紅別人，台灣不需要戰機、歡迎客機，這樣才能帶動台灣的庶民經濟。

侯辦發言人王敏旭也說，難道台灣人在德國賣台灣雞肉飯，會消滅德國香腸？難道台灣人在英國賣台灣刈包，會消滅英國炸魚薯條？難道賴清德對台灣人賣台灣雞肉飯沒有自信？

王敏旭說，侯友宜拚經濟有辦法，歡迎全球觀光客、陸客來到台灣，大家一起到台灣吃雞肉飯，一起到台灣品嘗夜市小吃。更何況侯友宜提出開放陸客來台，民進黨政府立刻跟進，甚至不會說開放陸客是親中，賴清德只會恐嚇人民，讓台灣觀光產業變成慘業。
 

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