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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營啟動海鯤護國全台辦百場街講　喊話拒絕讓韓國瑜成立院龍頭

▲▼綠營宣布「護國海鯤號」宣傳車將走遍全台。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲綠營宣布「護國海鯤號」宣傳車將走遍全台。（圖／賴清德競選辦公室提供，下同）

記者杜冠霖／台北報導

賴清德蕭美琴全國競選總部今（8日）召開「海鯤護國、青年挺台」記者會，宣布「護國海鯤號」宣傳車將走遍全台、舉辦百場街講，為綠營立委候選人造勢，訴求不讓國民黨不分區第一的韓國瑜當上立法院長，前民進黨秘書長羅文嘉強調，韓是首位被罷免的直轄市長、更是首位毆打立委同仁者，未來成為立法院長，他要如何接待國際夥伴？國際夥伴又如何看待？

記者會由競總發言人戴瑋姍主持，出席的來賓包含競選總部國家政策藍圖召集人鄭麗君、前民進黨秘書長羅文嘉、前民進黨副秘書長林飛帆、知名KOL鄭家純、不分區立委候選人郭昱晴、沈伯洋、張雅琳、青年議員顏蔚慈等人。

▲▼綠營宣布「護國海鯤號」宣傳車將走遍全台。（圖／賴清德競選辦公室提供）

前民進黨副秘書長林飛帆表示，「海鯤護國 青年挺台」行動主要有三大目的，第一是讓國人了解本次選舉對國防的重要性；第二要讓不分區立委候選人與年輕世代「國務青」走上街口、走入人群；第三則是為各個關鍵選區立委候選人搭台造勢，力推民主陣營國會過半，拒絕國民黨不分居第一名韓國瑜成為立法院長。

前民進黨秘書長羅文嘉表示，在這次大選中，國會選舉真的相當重要，總統帶領國家的方向，而國會就像是引擎，可以讓國家順利地運轉。我們無法阻止國民黨不分區第一名提名韓國瑜，但可以阻止他成為立法院長。韓國瑜是台灣第一位被罷免的直轄市長，也是第一位公然暴力毆打同仁立委的人，未來若是韓國瑜成為立法院長，他要如何接待國際夥伴？而國際夥伴會又如何看待台灣的民主？

不分區立委候選人郭昱晴表示，若這次國民黨與民眾黨於立法院的席次過半，那麼國民黨所提的第一名的韓國瑜就有可能成為立法院長。韓國瑜不只締造罷免票數高於當選票數的事蹟，也有歧視女性言論等行為，若這樣的人成為立法院長，包含民生、教育、環保，甚至是國防議題提案就都有可能是停滯的。

▲▼綠營宣布「護國海鯤號」宣傳車將走遍全台。（圖／賴清德競選辦公室提供）

還我特色公園行動聯盟理事長、不分區立委候選人張雅琳表示，自己過去八年多來推動兒少權益、進行兒童與親子議題倡議，，作為三個孩子的母親，要教育孩子行為規矩、受欺侮時保護自己，就不能放任有暴力傾向、講話歧視的韓國瑜，以及讓侵害孩子安全未來的馬文君在國會。

▲▼綠營宣布「護國海鯤號」宣傳車將走遍全台。（圖／賴清德競選辦公室提供）

國政顧問團召集人鄭麗君表示，「護國海鯤號」在台灣各地挺台護國，「國家希望工程」則集結三大智庫、200位專家學者，為台灣下個階段的社會理想，提出回應現實挑戰也帶來希望的國政藍圖。

鄭麗君表示，「國家希望工程」挺年輕人，負起社會投資的公共責任，讓青年在教育、托育、居住、照顧四大面向減少負擔，有餘裕投資自己、擴大投資下一代。鄭麗君強調，民進黨不分區是民主大聯盟，讓社會各領域的進步力量，進入國會、推動價值，挺台護國行動要邀請更多人站出來，讓民主大聯盟過半、讓民主多元成為穩定多數，創造民主和平、公義永續、創新繁榮的台灣。

▲▼綠營宣布「護國海鯤號」宣傳車將走遍全台。（圖／賴清德競選辦公室提供）

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