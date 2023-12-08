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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

恐因「排黑條款」不得參選　王家貞批違憲：我不希望成首位受害人

▲王家貞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王家貞。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

受《選罷法》「排黑條款」影響，因高報助理薪資被台南地院依偽造文書罪判刑7月並宣告緩刑2年定讞的國民黨台南市議員兼第5選區立委參選人王家貞，恐失去參選資格。王家貞今（8日）批排黑條是違憲惡法，她不希望成為首位受害人；王也說，她不怕被檢視其緩刑的紀錄，但還是要尋求各方救濟，希望能轉變可能的結果。

立法院5月26日三讀通過《選罷法》部分條文修正草案，規定曾犯《組織犯罪防制條例》之罪、《洗錢防制法》第14條（洗錢）或第15條（收受使用財源不明），以及《刑法》加重剝奪行動自由罪、加重詐欺罪等，經有罪判決確定，不得登記為候選人，經有罪判決確定並受緩刑的宣告者，亦同。

王家貞因高報助理薪資被台南地院依偽造文書罪判刑7月並宣告緩刑2年，然王未在上訴期間提上訴，全案今年4月底宣告定讞，因此可能排黑條款，以致無法參選立委。

王家貞8日偕同藍委游毓蘭、國民黨智庫內政法制組召集人高思博在立法院開記者會。游毓蘭指出，草案在內政委員會時，她就質疑條文違反憲法，剝奪他人的參政權，時任召委莊瑞雄也跟進，沒想到立法院長游錫堃主持朝野協商時，民進黨團在總召柯建銘堅持下，而柯應該是乘賴清德之力，最後《選罷法》第26條第9款等「排黑條款」，通通入列，更沒想到王家貞就成為該法第一個被害人。

王家貞表示，該法是違憲惡法，不符比例原則，今天她不希望成為首位受害人。她從很多管道得知可能被剝奪參政權時候，只有勇敢站出來，告訴大家這樣的違憲惡法，今天她可能是受害人，「明天您可能是受害人」。

王家貞舉例，今天她不小心撞到游毓蘭，若游認為是故意的，延伸產生官司，當官司終結，她因此獲罪緩刑3個月，但原本安排下月登記成為候選人，卻因沒有注意到自己不小心撞到某位朋友，竟然不能參選；以車禍為例，今天如果某甲產生車禍，無法和解，遭致上法院被判緩刑數月，她也不能參選。

王家貞說，當初這修法是為了更公益，真正遏止黑金、各種犯罪，然對於違背憲法，剝奪人民的參政權，絕對不是立院諸公在修法時的初衷。她不怕被檢視其緩刑的紀錄，但還是要尋求各方救濟，希望能轉變可能的結果，也為了未來所有可能因此遭違憲惡法傷害的鄉親，還給公益，還給該有的憲法保障的參政權。

話鋒一轉，王家貞提及，台南向來是民進黨予取予求的所在 沒有敢不敢，只有要不要。2018年為了保送綠色立委，西瓜都能當選 ，硬是在違反民意下，把台南東區一分為二，成了鄉親大家爭相傳誦，「原來西瓜果真能當選」。

王家貞說，民進黨總統參選人賴清德要怎麼做就怎麼做，沒有不敢的事，只要符合權力獲取，繼續貪贓枉法，可以改變所有法律，包括追溯15年房屋稅，也是賴清德所造成的龐大民怨。

▼高思博（左起）、游毓蘭、王家貞。（圖／記者屠惠剛攝）

▼高思博（左起）、游毓蘭、王家貞。（圖／記者屠惠剛攝）

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