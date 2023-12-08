「綠色恐怖監控非綠候選人？」　國民黨踢爆政府監控黑幕

▲國民黨召開「綠色恐怖監控非綠候選人？！」記者會。（圖／國民黨文傳會提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨台北市立委參選人徐巧芯、張斯綱、游淑慧今（8）日召開「綠色恐怖監控非綠候選人？！踢爆政府監控黑幕」記者會，批評當前國家機器動得很厲害，不管在網路或馬路，國家機器無時無刻、一分一秒都在監控；質疑各縣市的政風或檢警單位，難道已經成為民進黨的選情分析中心？以查賄為名變相搜集情資、替民進黨輔選？

徐巧芯表示，民進黨政府上從中央，下至民進黨執政縣市，用所謂查賄名義，行監控之實。她同時出示高雄市政府政風處與台灣高雄地方檢察署往來相關公文件揭露，高市政風處針對高雄喜樂島聯盟主席郭倍宏進行偵查，甚至包含其競選總部成立時的動員狀況。

她強調，若針對賄選部分做調查就沒有問題，但政風處為何會變成是檢調的爪牙、鷹犬？所有被調查的人員沒有一個是公務人員，高市政風處居然將手伸到民間，對付市井小民？

徐巧芯再舉查察賄選情資通報單的內容，提到高雄第六選區選情呈現藍綠抗衡，藍綠議員比例為4:5，選民自主性高，投票意向多元難測，歷年來呈現拉鋸戰，本次選舉因綠營分歧，有趙、郭兩位參選人競爭，而民進黨及總統擬參選人賴清德建議將本選區列為全台13個重點輔選選區之一，足見郭倍宏參選可能為本選區票源造成影響。

徐巧芯強調，高市政風處所謂查察賄選情資通報單中，一大半都在描述綠營目前選情，她質疑這跟賄選有什麼關係？這難道不是變相搜集情資、替民進黨輔選嗎？根本就是利用政風與檢調去偵查與政黨傾向屬性不同的人？她強調，檢調單位情資若與查賄選相關的話，大家都認為沒有問題，但不該把與賄選無關的事情都列入所謂的妨害選舉投票情資通報單中，因為這就是變相監控候選人。

徐巧芯再舉，除郭倍宏之外，還包含柯文哲的樁腳以70大壽名義辦選哲之友會，但查賄通報單直接描述其假借自己70大壽來舉辦，充滿自己的判斷與認定。她強調，政風處是針對公務人員進行查核，但現在的政風處在民進黨執政時期，變成是配合檢調的鷹犬、爪牙，以查賄之名、行監控之實，根本就是綠色恐怖。

張斯綱公布「9 合 1 選舉專案複式網路巡查規劃表」以及「各直轄市、縣(市)單位列管巡查網路一覽表 」等資料指出，民進黨執政時期，為了選舉，為了獲勝，將所有資源都拿來做政治監控。他表示，網路監控的主責單位，包括台北市警察局、各縣警察局等，但協搜單位竟包括國道公路警察局、航警局、港務警察總隊等，與其業務不相關的警務單位，平常工作已經很忙，選舉期間還加重工作份量，做與原本業務毫不相干的情搜。

張斯綱指出，監控對象包括網絡、臉書等，除了一些受害自治會外，也包含當時很多的在野黨議員候選人，甚至還有民進黨的黨友基進黨台中黨部。他試問，這樣的列管網路，今年大選是否依然存在？利用警察單位監控某些個人與團體的言論跟行為，這是民主政府應該做的事情嗎？將警察人力投入網絡監控，網路的言論都要受到這麼嚴密的監控，難道中華民國已經淪警察國家嗎？

游淑慧則表示，「國家機器，全面啟動」，現在不只有東廠、西廠，還有錦衣衛，不管是政風處、檢調，或是員警單位，現在全部都不務正業，除了進行網絡監控，也當民調中心，還要去分析民進黨的地方選情，她舉高雄市政風處資料為例提及，郭倍宏大有威脅現任委員趙天麟之事，請問這跟政風有什麼關係？這跟檢調有什麼關係？根本就是選情分析。

游淑慧並指出，被揭露的202個被列管巡查的粉專中，百分之四十、約七十二個都是不滿政府的，以此為理由去進行巡查跟監控，難道不滿政府都要被進行巡查或監控嗎？此外，以參選人名義被監控者，沒有一個是民進黨籍的。她質疑難道不滿政府的人就叫做有犯罪嫌疑的人嗎？要浪費警力，去進行犯罪偵查嗎？她強調，如果賴清德的勝選，要靠着國家司法檢調單位全面監控才行，那台灣已經是威權國家了。



