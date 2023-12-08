不聽爸媽勸！人妻堅持嫁「燒光存款」病倒　老公與婆婆對話讓她心碎

▲人妻後悔當天不聽爸媽的話，嫁給令她心碎的老公。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

真心換絕情！一名曾是女強人的人妻，為了家庭放棄工作並承擔家中開銷，未料她存款耗盡、重回職場兼顧小孩累到病倒，丈夫及公婆竟都冷眼看待，老公與婆婆的一段對話更讓人妻聽了心寒至極。

據《DOCNHANH》報導，這名越南人妻6年前在老公的頑固攻勢下，不顧父母反對執意嫁給對方。但她婚後事業家庭兩頭燒，工作表現嚴重下滑，於是在丈夫建議下辭職照顧2個小孩，並用自己存款及保險承擔家裡所有開銷。

人妻花完存款後，每個月只能向丈夫拿1000萬越南盾（約新台幣1.3萬）維持家用，導致她必須向娘家討飯才能拿到乾淨又經濟食材，怎知老公對此竟抱怨菜色太陽春，兩人為此大吵一架時還指責她不工作、不存錢，讓人妻聽了相當難過。

經過討論後，丈夫勉為其難同意她回去工作，但人妻離開職場太久，只能賺到微薄工資維持家裡開銷，最後因肝病病倒須長期治療。未料，丈夫見狀竟要她繼續上班、帶小孩、借錢買藥，甚至說出「剛工作幾個月就生病，我娶妳是為了服侍妳、幫妳治病嗎」？

更讓她心碎的，是某天半夜無意間聽到老公與「沒花一毛錢在家用」的婆婆對話，「我有3億存款（約新台幣39萬），可以幫你妹妹買房」、「不要告訴我老婆和小孩，我跟老婆說我薪水1千多萬，實際是3000萬（約新台幣3.9萬），如果她病了就讓她回娘家求救，我怎麼能伺候她一輩子」？令人妻無比後悔當年沒聽進爸媽的勸告。

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