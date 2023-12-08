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108課綱狂刪文言文！北一女老師轟「無恥」爆紅　本人回應了

北一女國文教師區桂芝怒轟108課綱的影片爆紅。（圖／翻攝自臉書）

▲北一女國文教師區桂芝怒轟108課綱的影片爆紅。（圖／翻攝自臉書）

文／CTWANT

教育部108課綱大量刪減文言文掀起學界反彈，北一女國文教師區桂芝一段「108課綱刪掉顧炎武的《廉恥》，學生不再有機會思考為什麼『士大夫之無恥是謂國恥』，所以這是個『無恥』的課綱！」5分鐘影片，近日更在許多社群及群組爆紅，點閱突破百萬。對此，區桂芝驕傲表示：「如果因此變網紅，那我感到很驕傲！」

歷史教育新三自運動協會今年10月2日至12月4日，已舉辦多場「蔡英文政府教育政策總體檢」系列記者會，區桂芝也在記者會上發表2000多字聲明稿，怒斥20多年教改始終在「去中國化」，讓各級學校的師生沉入愈來愈黑暗教育深淵，走向沒有光的所在。

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區桂芝指控，在108課綱下，老師再也享受不到尊師重道校園倫理，孩子失去紮實基礎教育、合宜生活教育，因為老師沒時間深入教學，索性不再管教。而最讓國文老師痛心的，是課綱不讓教導品德教育、人格建立以及生命覺醒，完全砍掉《論語》、《孟子》、《大學》、《中庸》四書，只截取片段集合成一課；沒了四書，國文課失去最有系統的生命教材，喪失學習民族最珍貴品德的機會。刪掉顧炎武的《廉恥》，學生不再有機會思考為什麼「士大夫之無恥是謂國恥」，不再理解「恥，是切切實實的覺悟」因此這是一個「缺德」與「無恥」的課綱。

又學生不再有機會循序漸進學習個人、家庭、群體、社會、職場等每個生命階段所需倫理問題，不再修身齊家治國平天下，父子夫婦兄弟朋友等五倫也喪失，所以108課綱是個「不倫」課綱。刪掉處理個人生命挫折的柳宗元《始得西山宴遊記》、刪掉范仲淹《岳陽樓記》，讓學生失去認識一個建立生命高度、學習大我關懷的典範、以為「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」是個神話；刪除荀子《勸學》，失去思考學習意義、方法、步驟；刪掉《台灣通史序》，學生不知台灣人祖先多重視民族精神、文化香火。怒批這是「犯下萬死莫辭的罪行」。

她也指，文言文除了能提升語文能力，還有著高度生命哲學，卻竟然有對語言教育完全無知的人說文言文是黨國遺毒，「為什麼有人可以因為意識形態，邏輯錯亂到令人匪夷所思的地步」？

影片被上傳到網路後，很快引爆華人世界迴響，而據《中時新聞網》，區桂芝對此表示，記者會後許多同事、家長及學生都稱讚自己說出他們的心聲，連加拿大友人也回傳影片給她，還有朋友說這影片北京到華盛頓已經有百萬點閱率，「有人說我在大陸變網紅，如果是因為這個議題變網紅，我倒是感到很光榮！」並指文史課的教師在這文化逆流的時代，都要有所堅持。

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