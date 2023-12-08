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學校傳鬧鬼！5女學生突崩潰「集體中邪」　校方找宗教師禱告

馬來西亞一所中學近日傳出校園鬧鬼和5名女學生集體中邪的恐怖事件，導致人心惶惶。 （圖／翻攝自大馬中國報）

▲馬來西亞一所中學近日傳出校園鬧鬼和5名女學生集體中邪的恐怖事件，導致人心惶惶。 （圖／翻攝自大馬中國報）

文／CTWANT

馬來西亞一所中學近日傳出校園鬧鬼和5名女學生集體中邪的恐怖事件，導致人心惶惶，不過根據當地的華裔州議員表示，整起事件最後受到控制。

根據大馬《東方日報》等媒體報導，社交媒體廣傳位在森美蘭州唯一海港波德申的一所中學傳出鬧鬼，據瞭解，有5名學生突然在校園內激烈哭鬧等「歇斯底里」的現象，讓其他學生感到十分害怕。

根據當地教育署發出的聲明也證實顯這起事件，聲明指出，這起集體中邪的事件發生於12月4日，5名女學生中有3名為馬來人，另2名則為印度裔，雖然只涉及印裔及巫裔學生，一些華裔學生的父母在寧可信其有，不可信其無的情況下，也到華人神廟求取護身神符，讓孩子隨身攜帶到學校上課，校方也在事發當下立即請來宗教師為學生禱告，除了穩定幾名歇斯底里的女學生的狀況外，也安撫其他受影響學生的情緒。目前，整起事件已被平息。

聲明也呼籲各界，尤其是父母們不需要過於擔憂，因校方時刻都做好應對措施，避免再有學生受影響。根據當地的華裔州議員朱建華表示，他在向波德申教育署瞭解情況後，教育署指在向校方瞭解後，事件屬實。另一方面，有學生反映，這間學校經常鬧鬼。事實上，「集體歇斯底里」（mass hysteria）的情形在馬來西亞校園內時有耳聞。

根據《星洲日報》報導，2020年，柔佛州居鑾一所中學發生學生集體歇斯底里事件，導致校方清空該年級所有班級，也提早放學；據瞭解，該校已不是第一次發生集體歇斯底里事件。2016年，檳城彭加蘭的一所中學，學校有百名師生陷入「失魂」狀態，並且說自己被鬼附身，撞鬼傳言甚囂塵上，整座校園人心惶惶。

對於「集體中邪」事件，BBC先前曾引述專家說法，這是一種在人群中毫無原因、突然蔓延開來的瘋狂舉動，其症狀通常為昏厥、心跳異常、頭痛、噁心發抖、癲癇。截至目前為止，造成這種現象的原因還沒有真正的解釋，但倫敦國王學院醫院的精神病專家威斯利（Simon Wessely）認為，這是一種「集體行為」失常，而這種現象的蔓延主要來自心理和社會因素。

CTWANT提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

馬來西亞一所中學近日傳出校園鬧鬼和5名女學生集體中邪的恐怖事件，導致人心惶惶。 （圖／翻攝自大馬中國報臉書）

▲馬來西亞一所中學近日傳出校園鬧鬼和5名女學生集體中邪的恐怖事件，導致人心惶惶。 （圖／翻攝自大馬中國報臉書）

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