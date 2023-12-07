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13年員工住院3個月！老婆提「開除換人」　他傻眼：太無情

▲▼上班族,辦公室,創業,年輕人,思考,小資族,商務人士,面試,職場。（圖／視覺中國CFP）

▲老員工下班途中出車禍需住院3個月，怎料老闆娘竟提議「開除換人」。（示意圖／視覺中國CFP）

文／CTWANT

員工是公司最重要的資產，若隨意踢除恐讓向心力離散！一名老闆苦惱，有位在公司任職逾10載的員工，日前下班途中遇車禍需住院3個月，怎料老婆卻要他開除該名老員工，直呼是為了公司「利益考量」，但他卻覺得此舉太不近人情，夫妻倆為此發生口角，讓他不知如何是好。

該名老闆在臉書社團「匿名公社」發文表示，近日一名在公司工作了13年的員工不幸出車禍，需住院3個月接受治療，沒想到老婆得知後竟提了1要求，「我老婆建議我開除他重新找人，我是覺得太無情了，但老婆角度是考量公司利益」，由於雙方想法不同還因此起了爭執。

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原PO認為，該名員工就算沒有功勞也有苦勞，且在公司待了這麼久早已有革命情感了，對方遇上困難時卻要一腳踢開，以利益為優先考量，讓他實在狠不下心，但若不這麼做老婆又會不斷在耳邊唸叨，無奈之下只好求助網友，「有更好的方法可以兩全嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛回應，「接受提議和換老婆，哥自己選一個吧」、「這種沒人性的老婆真的可以放手了」、「問她，你躺醫院我可以去外面找女人嗎？」、「你公司破產，她應該會對你斷尾求生，請你淨身出戶。」另外也有人建議，「給他多一點資遣費當補償吧」、「先算開除他要花多少資遣費，新訓練一個人要花多少時間，再去跟她討論一次看看吧。」

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