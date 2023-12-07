快買威力彩！「3生肖」橫財運超旺　有機會一夜致富

▲威力彩保證2億元，3生肖年底前都有好財運。（示意圖／CTWANT提供）

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威力彩頭獎獎金保證2億元，近期又連續4期槓龜，沒有開出頭獎，民眾如果能趁著財運好的時候買張彩券，說不定億萬獎金得主就是自己。專門探討生肖運勢網站《手相學生肖星座運勢》就分析指出，12月7日~12月31日運勢最好的3個生肖，橫財接二連三，大財發個不停，有機會一夜致富。

屬鼠的人：

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屬鼠的人前陣子因過分信任朋友，遭到背叛，好在有「貪狼」吉星庇佑，接下來的日子貴人八方來，運勢慢慢散開，各種喜事和各路財神從天而降，從12月7日~12月31日橫財接二連三，大發特發，事業也是蒸蒸日上，可以藉此機會，好好的努力得到更大的財富和機會。

屬猴的人：

屬猴的人精明能幹，能力出眾，智商和情商都很高，不會讓任何一個機會從手中溜走；而且幸運的是，從12月7日~12月31日走橫財大運，定能賺到千萬億萬，腰纏萬貫，大發四方，錢財多到裝不下，令人羨慕。

屬馬的人：

屬馬的人個性比較堅韌，是個典型實幹的人，在接下來的日子，從12月7日~12月31日會大財發個不停，迎來了財神，運勢連漲可說是抽到財運上上簽，橫財天降，賺得巨財。

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