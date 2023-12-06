新北觀光三環六線展豐沛成果　劉和然：持續整合跨局處資源

▲新北觀光三環六線展豐沛成果。（圖／新北市觀旅局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（6日）上午召開第668次市政會議，會議中由觀旅局長楊宗珉以「旅遊新北 即刻啟程」為題進行專題報告，副市長劉和然代理市長主持會議時表示，新北市各局處每年舉辦上百場活動，許多硬體建設也和觀光旅遊息息相關，勉勵觀旅局持續整合跨局處資源，強化觀光行銷，打響新北觀光城市品牌。

劉和然聽取報告後表示，新北市幅員遼闊，全市境內有山有海，共有28座漁港，山海觀光資源十分豐沛。觀光產業是帶動城市發展的重要關鍵，感謝觀旅局每年系統性地規劃許多活動，包括平溪天燈節、鐵道馬拉松、九份紅燈籠祭、河海音樂季、碧潭水舞及年度壓軸盛事－新北歡樂耶誕城，多元的觀光活動廣受國內外朋友喜愛，不僅活絡地方經濟，也成功讓更多人看見新北市之美。

劉和然指出，觀旅局不僅舉辦多項活動廣受好評，建設工程品質也持續進步，包括三貂嶺生態友善隧道榮獲加拿大魁北克設計大獎「GRANDS PRIX DU DESIGN Awards 2023」年度大獎，同時獲得公共領域景觀設計、建築＋文化資產再利用白金獎及基礎設施白金獎肯定，四度揚名國際。另外新北市旅遊品牌「微笑山線」及「雙百年環線」環境營造工程均奪下2023年中華建築金石獎；猴硐遊客中心-小紅屋日前也榮獲2023 Landezine國際景觀獎特別推薦獎，展現新北市的觀光建設備受國際肯定。

萬眾矚目的「2023新北歡樂耶誕城－巨星耶誕演唱會」將於12月9日、10日登場，劉和然也緊盯活動細節，特別提醒警察局、交通局及捷運局等相關單位務必做好交通疏導及活動維安工作，讓前來新北歡樂耶誕城的旅客都能開心、安心的參與年度盛會。劉和然說，每一場活動能圓滿順利需仰賴各局處通力合作，期勉觀旅局持續整合跨局處跨縣市資源，打造新北市成為國際觀光大城。