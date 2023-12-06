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新高！交部招商釋2644億商機　「台鐵公司倉庫宿舍」明年接力開發

▲▼交通部112年招商大會釋出94件重大建設採購案，商機上看2644億元。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部今舉辦112年招商大會釋出94件重大建設案，商機上看2644億元。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部112年度招商大會今(6日)登場，釋出94件重大建設採購案，商機上看2644億元創歷年新高。交通部長王國材表示，台鐵明年公司化後，法規鬆綁，240車站倉庫或舊宿舍都可參與開發，將克服都市計畫變更，主動開發，拿出好的產品。

交通部今舉辦招商大會，吸引國內外不少廠商，300個座位幾乎座無虛席，招商大會也選出7件民間參與投資亮點商案，包括高速鐵路台南車站特定區產業專用區開發經營案、高雄市鳳山車站開發大樓整建營運移轉案、台灣鐵路管理局安東街土地開發案、台中港20A、20B水域暨觀光遊憩商業區土地投資興建暨租賃經營商港設施案、郵政物流園區北台灣郵件作業中心、營運中心、資訊中心空間招租案等，亮點商案總投資金額逾172億元。

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交通部長王國材今表示，交通部自民國103年開始舉辦招商大會，今年邁入第10年，近5年來交通部總共累積投資6923億元，平均每年民間參與投資1385億元，去年到現在已有792億元投資成果，今年交通部總共再釋出94件投資案，商機2644億元創下10年來新高，也是10年來首度破2千億元，顯示今年商機特別多，交通部過往更有5次拿到招商卓越獎。

▲▼交通部112年招商大會釋出94件重大建設採購案，商機上看2644億元。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部今舉辦招商大會，吸引不少廠商，將釋出2644億元商機。（圖／記者李姿慧攝）

王國材指出，交通部建設涵蓋陸海空，包括鐵路車站、國道收費區、港口、機場等都有相當多投資機會，都是人流、物流匯集處，往往也在城市中心區，除讓民間參與交通部投資外，也促進城市地方發展，交通部這幾年盤點相關建設值得投資案，跟民間合作推動交通建設。

由於台鐵明年將公司化，可望再釋出更多讓民間參與的投資案，王國材說，明年台鐵公司化開始，因應相關開發法規鬆綁，期待明年台鐵240車站包括倉庫或是舊宿舍，都可以參與開發，前幾周他聽台鐵報告，要求台鐵要把開發案件先找出來，先解決都市計畫變更等問題，也給未來台鐵公司新任董事長杜微一個任務，把可能開發的地點趕快克服都市計畫問題，期盼台鐵主動開發，明年開始法規鬆綁有更好機會拿出好的產品出來。

▲▼交通部112年招商大會釋出94件重大建設採購案，商機上看2644億元。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵明年公司化後，車站倉庫和宿舍開發將成為明年交通部招商新亮點。（圖／記者李姿慧攝）

財政部次長謝鈴媛表示，交通部今年招商規模非常盛大，交通各項建設跟民眾息息相關，包括軌道、公路、航空站、港埠，90年到110年統計民間參與簽約2.1兆元，交通建設佔639件、6567億元，是個公共建設類別最高的一項，交通部也多次獲得招商卓越獎，112年1到10月交通部簽了11件投資458億元案件，藉由公私協力達到政府、民間、企業三贏目標。

謝鈴媛說，政府資源有限，民間力量無窮，民間擁有靈活經營模式，可減輕政府人力、財政負擔，引進民間參與投資是重要工作，可提升國家競爭力，投資台灣，讓台灣更美好，盼一起努力提供台灣民眾更優質生活環境。

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