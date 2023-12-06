北台8縣市藝術家聯展登場　無限視界立體感官體驗

▲第九屆北台8縣市藝術家聯展登場。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「第九屆北台八縣市藝術家聯展-無限 視界 Infinite Perspectives」聯展，今（6日）在新北市藝文中心舉行開幕典禮，16位各具獨特視覺語彙的藝術家，運用各自的創造力將日常生活轉化為立體的感官體驗。展覽分為6大子題，包含「人」、「人與動物」、「動物」、「環境」、「人與環境」，以及「感受的具象化」，策展人余佳穎老師指出，希望透過不同子題，引導觀眾從多角度去感受藝術家對外界的感知。

新北市文化局副局長于玟表示，北台八縣市藝術家聯展開辦至今逾17年，呈現北台灣近代藝術脈絡，本次邀請來自輔仁大學應用美術系余佳穎老師擔任策展人，以深化、交流、串聯面向作為策展核心，以大家生活可見的日常為主題，盼展現各縣市藝術家多元且無限的藝術視野。

于玟說，長年居住於新北瑞芳的藝術家胡達華，早年從事金屬貿易數十年，因當年住家改建，需要裝飾及耐九份潮濕天氣的恆久性作品，他靈機一動將裝潢剩下的鐵絲及五金開始創作，最終發展出極具特色風格的釘畫作品，呈現對家鄉景物的關切與情感，他形容「釘畫是以鐵鎚為畫筆、廢棄易開罐鐵罐為顏料、剪刀為調色盤、鐵釘為筆觸的藝術創作」。

此次將展出其大幅釘畫作品《九份》，並首次將創作手稿呈現在大家眼前；而生活與工作皆於板橋的藝術家耿傑生，本次展出《身量4》、《身量5》是以臺灣的地震現象所帶來的生活及身體經驗為創作靈感，將人物木雕削成薄片重新排列，並結合金屬線條與動力裝置後，作品呈現扭曲擠壓的樣態，探討人和物與環境持續變化的互動關係。

文化局表示，展覽自今年12月1日至2024年8月14日於北台八縣市接續展出，透過藝術家的多元視角，引領觀眾超越習以為常的思考模式，開始一場視野無邊的探索之旅。新北市展出時間即日起至2024年1月17日止於新北市藝文中心第一展覽室及第二展覽室展出，更多展覽訊息請上新北市藝文中心官網查詢，電話：02-2253-4417。