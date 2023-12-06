PISA成績創數位化以來最佳　教長：推動108課綱展現成果

▲對於台灣學子在PISA 2022與ICCS 2022好表現，教長潘文忠認為這是108課綱展現初步成果。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

「2022年國際學生能力評量計畫」（PISA2022）昨公布，台灣學子在數學排名世界第3名、閱讀排名第5名、科學排名第4名，寫下評量數位化以來最佳成績。教育部長潘文忠今（6日）表示，該測驗為國際性評量，可信度高，而受測考生無法事先準備，也是採用108課綱考生，強調素養導向與自主學習，整體成果凸顯108課綱推展是有初步成果，也是實際學習成果展現。

經濟合作暨發展組織（OECD）昨（5日）公布2022年PISA，全球共有81個國家約69萬名學生參與，台灣有182所學校、近6千名學生施測，抽樣學校包含國高中職、完全中學及五專，台灣在數學排名世界第3、閱讀排名第5、科學排名第4，都創下PISA評量數位化（PISA 2015）以來最佳表現。

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潘文忠在參加今天部務會報前，針對台灣在「國際公民教育與素養調查研究（ICCS 2022）」，中學生在公民認知奪世界冠軍，贏過歐洲老牌民主國家，以及PISA2022獲得佳績，蠻能客觀看出學生學習狀況，認為政府在推動108課綱是有初步成果。

潘文忠表示，PISA 2022是全世界的測驗，受測學生無法事前準備，也不要學生背誦，而是先有概念與資訊後，得到解決題目的內容，測驗結果具有相當參考性，也考驗考生面對變動社會的應變能力，各國受疫情衝擊導致成績都往下掉，台灣雖停課一個多月，透過線上學習與數位化，學生學習不受影響，連比較偏鄉或資源不足的地方，差距也有縮小，凸顯培養孩子自主學習是關鍵，也和政府推動數位化有關。

潘文忠進一步說明，參與測驗學生，都是108學習課綱，而108課綱在整體規劃上，從素養導向去規劃課程與教學實施，像探究與實做。另108課綱從議題導向，孩子接觸到更多公民素養認知，像是平權、族群、性平等，孩子們在ICCS上測驗成績突出，連續三次表現都進步，甚至超越歐洲老牌民主國家，這是真實生活的素養，也看到108課綱推展是有初步成果。