　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

PISA成績創數位化以來最佳　教長：推動108課綱展現成果

▲▼教育部長潘文忠。（圖／記者許敏溶攝）

▲對於台灣學子在PISA 2022與ICCS 2022好表現，教長潘文忠認為這是108課綱展現初步成果。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

「2022年國際學生能力評量計畫」（PISA2022）昨公布，台灣學子在數學排名世界第3名、閱讀排名第5名、科學排名第4名，寫下評量數位化以來最佳成績。教育部長潘文忠今（6日）表示，該測驗為國際性評量，可信度高，而受測考生無法事先準備，也是採用108課綱考生，強調素養導向與自主學習，整體成果凸顯108課綱推展是有初步成果，也是實際學習成果展現。

經濟合作暨發展組織（OECD）昨（5日）公布2022年PISA，全球共有81個國家約69萬名學生參與，台灣有182所學校、近6千名學生施測，抽樣學校包含國高中職、完全中學及五專，台灣在數學排名世界第3、閱讀排名第5、科學排名第4，都創下PISA評量數位化（PISA 2015）以來最佳表現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

潘文忠在參加今天部務會報前，針對台灣在「國際公民教育與素養調查研究（ICCS 2022）」，中學生在公民認知奪世界冠軍，贏過歐洲老牌民主國家，以及PISA2022獲得佳績，蠻能客觀看出學生學習狀況，認為政府在推動108課綱是有初步成果。

潘文忠表示，PISA 2022是全世界的測驗，受測學生無法事前準備，也不要學生背誦，而是先有概念與資訊後，得到解決題目的內容，測驗結果具有相當參考性，也考驗考生面對變動社會的應變能力，各國受疫情衝擊導致成績都往下掉，台灣雖停課一個多月，透過線上學習與數位化，學生學習不受影響，連比較偏鄉或資源不足的地方，差距也有縮小，凸顯培養孩子自主學習是關鍵，也和政府推動數位化有關。

潘文忠進一步說明，參與測驗學生，都是108學習課綱，而108課綱在整體規劃上，從素養導向去規劃課程與教學實施，像探究與實做。另108課綱從議題導向，孩子接觸到更多公民素養認知，像是平權、族群、性平等，孩子們在ICCS上測驗成績突出，連續三次表現都進步，甚至超越歐洲老牌民主國家，這是真實生活的素養，也看到108課綱推展是有初步成果。

ET快訊
楊清順45歲肺癌逝！有症狀常晚期　醫：年輕患者恐有2危險因子
快訊／潘孟安「抽加熱菸」　北市衛生局開罰！
彩券行半年開2次頭獎　旁邊有土地公廟
肯德基雙12「連續20天下殺」！買1送1　天天領優惠券
快訊／亞錦賽大巨蛋複決賽票價公布！
快訊／北市廉能楷模警涉貪　詐保爽買豪車慘了
阿法哥闖紅燈不讓行人　衝下車嗆夫妻：青瞑喔

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日本「超夯1零食」對比魔芋爽！他驚：生命要顧

台灣拼「自行車騎乘大國」！環島車道升級　3年創2.5億觀光效益

文化部調整補助「實體書店」加強力道！即日起受理申請

「大雪」來了！命理師示警「4生肖」：小心病從口入

神秘客評比連年滿分！遠通奪2023連鎖業奧斯卡6座大獎

熊店長「被扯耳朵沿路拖走」畫面全都錄！在地人看傻：地標也敢偷

魔芋爽「讓人ㄉㄧㄠˊ住」　毒物專家曝1關鍵勸少吃：是惡夢的開始

幫草莓快篩！抓病蟲害只要2小時　苗改場發表「炭疽病檢測」新技術

家中監視器突斷訊！出差尪爆「老婆手機不通」急壞　網笑：有綠光

PISA成績創數位化以來最佳　教長：推動108課綱展現成果

統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

外國人模仿台人丟垃圾　他「推整籃狂奔」成證據

4歲韓國娃首次吃台式早餐　愛上肉包、蛋餅萌喊：還要

賓士喵去針灸竟遇失散多年兄弟　露同款「傻眼貓咪臉」：複製貓？

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

逃逸移工被攔...帶警回家抓人　不願讓閨蜜孤單「一起回印尼」

曾之喬爆情淡辰亦儒：還是很相愛！　近3年陷低潮「那是一份禮物」

日本「超夯1零食」對比魔芋爽！他驚：生命要顧

台灣拼「自行車騎乘大國」！環島車道升級　3年創2.5億觀光效益

文化部調整補助「實體書店」加強力道！即日起受理申請

「大雪」來了！命理師示警「4生肖」：小心病從口入

神秘客評比連年滿分！遠通奪2023連鎖業奧斯卡6座大獎

熊店長「被扯耳朵沿路拖走」畫面全都錄！在地人看傻：地標也敢偷

魔芋爽「讓人ㄉㄧㄠˊ住」　毒物專家曝1關鍵勸少吃：是惡夢的開始

幫草莓快篩！抓病蟲害只要2小時　苗改場發表「炭疽病檢測」新技術

家中監視器突斷訊！出差尪爆「老婆手機不通」急壞　網笑：有綠光

PISA成績創數位化以來最佳　教長：推動108課綱展現成果

曾判老闆性侵14歲少女致孕無罪　恐龍法官升官！將成韓國大法院長

《幽遊白書》正式預告公開！「高規格特效」驚豔鐵粉：氛圍動作很到位

日本「超夯1零食」對比魔芋爽！他驚：生命要顧

迎接大巨蛋初登板　曾仁和看日本情蒐資料：要小心

中信砸錢幫小孩　辜仲諒：我們是玩真的

台灣拼「自行車騎乘大國」！環島車道升級　3年創2.5億觀光效益

日社會人「美白王子」投球姿勢神似鑽石王牌主人公　踏進大巨蛋直呼高級！

爸爸說手不能上桌　哈士奇「饋頭佔位」眼神盯緊白飯：分我一口

酸藍營「每天像打3劑葡萄糖興奮」　王世堅送暖柯文哲8字：不能投降

文化部調整補助「實體書店」加強力道！即日起受理申請

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

生活熱門新聞

快訊／「撞球之子」楊清順離世！　享年45歲

兒子變兄弟！養兒18年驚覺「生父是阿公」3寶爸崩潰

孕婦血崩一夜死了3次！名醫衝開刀房見1幕心碎

她國小遭排擠「只有你願意坐我旁邊」　長大後現世報來了

今雨區擴大！越晚越冷　挑戰12℃冷氣團

「4生肖」2024貴人運超強　事業、財富旺整年

一臉存不到錢！「7大漏財面相」命理師認證

台北規模2.4地震　大屯山火山活動引發

跨年倒數30天！「4大星座」偏財運強

面對誘惑不動搖！4星座自律到極致

媽衝海底撈！嗆「孩生日看不到科目三」　店員怒了

Toyz敲爛冠軍戒指！統神酸「那只是小學盃」：S2沒人在玩

3屁孩害「賣場燒了了」！家樂福怒：一定會求償

快訊／遭爆車震不倫！衛福部處長道歉了

更多熱門

相關新聞

Toyz頒獎惹議　體育署擬刪電競補助款

Toyz頒獎惹議　體育署擬刪電競補助款

由中華民國電子競技運動協會(CTESA)所主辦的第4屆星光電競大賞出現極大爭議，典禮中找來有販毒前科的前電競好手「Toyz」劉偉健，當場引發獲獎人「亞洲統神」張嘉航不滿走人，隨後外界更是抨擊聲浪四起。6日教育部長潘文忠受訪時強調，「運動競技絕不能和毒品劃上等號！」體育署長鄭世忠更是喊話，將研擬刪減電競協會補助款。

電競找Toyz頒獎惹議　教長：不允許與毒品掛勾「將處置主辦單位」

電競找Toyz頒獎惹議　教長：不允許與毒品掛勾「將處置主辦單位」

疫後首次！PISA成績公布　台灣逆勢成長「數學排名躍全球第3」

疫後首次！PISA成績公布　台灣逆勢成長「數學排名躍全球第3」

林為洲挺統神！要潘文忠下台　控電競協會歷任理事長與綠關係匪淺

林為洲挺統神！要潘文忠下台　控電競協會歷任理事長與綠關係匪淺

視障教師徐智杰「用愛與耐心打造教學輔具」　28年深耕獲教育大愛獎

視障教師徐智杰「用愛與耐心打造教學輔具」　28年深耕獲教育大愛獎

關鍵字：

108課綱潘文忠PISAICCS數位化

讀者迴響

熱門新聞

唐禹哲棄11年元配「辦完婚宴拒登記」！閨蜜掀黑幕開轟

快訊／「撞球之子」楊清順離世！　享年45歲

即／Toyz砸爛冠軍戒指：統神是對的

超哥領1000萬買麥拉倫交車秒轉售

快訊／BLACKPINK正式續簽團體約！

兒子變兄弟！養兒18年驚覺「生父是阿公」3寶爸崩潰

孕婦血崩一夜死了3次！名醫衝開刀房見1幕心碎

快訊／Toyz賣大麻煙彈二審結果出爐

結婚7年「愛愛沒成功過」！他試怕了…妻淚：去娶個正常的

她國小遭排擠「只有你願意坐我旁邊」　長大後現世報來了

開車加油「發票中1000萬」！　獎落2縣市

路邊「前戲做到滿」！正妹腿伸進陳奕胯下

超商今天美式、拿鐵買6送6！

失婚女酒醉被性侵！醒來「內褲卡臀部」下面痛

繳電話費「發票中1000萬」！　消費明細曝光

更多

最夯影音

更多
統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活

統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活
路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

外國人模仿台人丟垃圾　他「推整籃狂奔」成證據

外國人模仿台人丟垃圾　他「推整籃狂奔」成證據

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面