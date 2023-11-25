視障教師徐智杰「用愛與耐心打造教學輔具」　28年深耕獲教育大愛獎

▲投入特教28年的桃園建國國中教師徐智杰（右二），教長潘文忠（右三）頒贈寶佳教育大愛獎。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

投入特教28年的桃園建國國中教師徐智杰，本身是視覺障礙者，從自身經驗看到自己的責任，摸索思考校內特教生需求，選擇資訊、農業、和自造教育為特教生打造「三把寶劍」，消除學生學習障礙，多才多藝的他更經常打造籃球機、吹氣練習機、腦麻生打字用鍵盤框等學習輔具，並將職業課程融入就業市場，開啟腦麻生就業新旅程，在今（25日）獲頒「寶佳教育大愛獎」。

為了向長期付出愛心，協助弱勢學生奮發向學或輔導行為偏差學生改過遷善的「大愛教師」，表達感恩之心與崇敬之意，黃昆輝教授教育基金會設置「寶佳教育大愛獎」，今年經過學校推薦，審核選出徐智杰等12位大愛教師，並在今天舉行頒獎，每人獲頒20萬元，教育部長潘文忠親自到場擔任頒獎人。

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黃昆輝教育基金會董事長黃昆輝表示，愛是教育的核心與動力，這些大愛教師堅持信念，長期默默奉獻愛心永不放棄，不僅教導孩子奮發向上改過遷善，還協助家庭共同協力，輔導行為偏差子女，大愛老師做到以生命感動生命的教育志業，值得大家向大愛老師們表達敬意與謝意。

▲2023寶佳教育大愛獎今天舉行贈獎活動，共有12位特教老師獲獎。（圖／記者許敏溶攝）

今年12名教師獲獎事蹟都各有其特殊貢獻，帶給特教生溫暖與開拓視野。其中擔任特教老師已有28年的徐智杰，本身是視覺障礙者，領有中度視覺障礙手冊，右眼幾乎看不見，左眼殘餘勢力最好狀態僅有0.1，3年前白內障手術後更難以測量。而視障也讓他的學習之路充滿荊棘，國小低年級都是班上最後一名，當時他卻不了是因為視障阻礙學習表現。後來自己找到放大鏡幫忙，加上自己努力，成績有長足進步。

在徐智杰積極不懈的努力下，考上師大特教系，但進入大學後徐智杰才發現，當年自己是被放生的走讀視障學生。一方面為自己感到難過，也很氣憤當時特教老師應作為而不作為，當自己成為一名特教老師後，就決定一定要竭盡所能了解學生需求。

為了滿足特教生需求，多才多藝的徐智杰經常動手做教學用輔具，包括籃球機、吹氣練習機、腦麻生打字用鍵盤框等。例如一名特教生因為學校籃框太高而求助，徐智杰利用課餘做出籃球機，讓特教生也能享受投籃樂趣，另徐智杰還為完全不認識且遠在高雄、罹患退化性疾病的國小學童打造「鍵盤保護框」，無私付出的心情感動周遭老師。

一名徐智杰教過的郭姓學生就提及，自己有自閉症跟過動症，上英文課時因跟不上老師上課速度而發脾氣，影響其他同學，徐智杰幫忙安撫情緒，但當時因為煩躁而動手打了徐智杰一拳，徐智杰仍然很有耐心地安撫其情緒，最後慢慢冷靜下來。徐智杰也因此獲得郭姓學生信任，幾乎每節下課都去找徐師，也從中對電腦組裝產生興趣，「很感謝老師在國中時改變我，讓我變成一個有專長跟熱忱的陽光男孩，沒有他就沒有今天的我」。

▲投入特教28年的桃園建國國中教師徐智杰（圖右），獲頒寶佳教育大愛獎。（圖／記者許敏溶攝）

徐智杰在致詞時感性表示，年輕時感覺自己被拋棄，直到自己身為特教老師，回頭看一直有許多老師給予協助。「像是國小老師安排小天使幫助我寫字，國中時每次考試，老師會站在我旁邊等我寫完才交換考卷。高中時老師不顧自己有限體力，每一題數學題目都會念出來，這些人都是大愛老師。」他隨後也感謝家人支持，這次得獎會聽從家人建議，留一些錢給自己，不會再全部捐出去。

教育部長潘文忠在致詞時表示，徐智杰讓人令人敬佩，小學時學習碰壁，但用自己力量一步步克服困難，從師大特教系畢業後，因為了解孩子困境，用最大力量幫助特教生，包括開發輔具。而大愛獎所有得獎老師，每一個得獎人都是讓人感動的生命故事，以生命影響生命，都是教育界最好典範。