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疫後首次！PISA成績公布　台灣逆勢成長「數學排名躍全球第3」

▲教育部今晚與全球同步公布「2022年國際學生能力評量計畫」。（圖／記者楊惠琪攝）

▲教育部今晚與全球同步公布「2022年國際學生能力評量計畫」。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

經濟合作暨發展組織（OECD）今公布「2022年國際學生能力評量計畫」（PISA），教育部晚間同步召開記者會說明，本次以數學為主測領域，閱讀和科學為輔測領域，這也是疫後全球首度大規模的施測，在疫情衝擊下，OECD國家平均分數均下滑，但台灣各項排名與分數均大幅進步，數學排名第3名、閱讀排名第5名、科學排名第4名，皆為PISA評量數位化（PISA 2015）以來的最佳表現。

教育部指出，PISA旨在評估全球15歲學生在閱讀、數學、科學領域的基本素養，每3年評量1次，台灣從2006年開始參與，今年是第6次參加，原訂2021年進行正式施測，受COVID-19疫情影響延後1年執行，全球共計有81個國家約69萬名學生參與，台灣有182所學校、近6千名學生施測，抽樣學校包含國中、高中職、完全中學及五專。

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台師大台灣PISA國家研究中心計畫主持人蔡今中說明，台灣學生在此次評量中，數學、閱讀、科學素養排名與分數，均比上一次2018年施測有大幅進步，數學表現平均547分，排名第3名（2018排名第5），僅次於新加坡、澳門；閱讀素養平均515分，排名第5名（2018排名第17）；科學素養平均537分，排名第4名（2018排名第10），科學素養平均分數更是歷年最佳。

蔡今中進一步指出，PISA 2022 OECD 國家的平均分數分別為數學 472 分、閱讀 476 分、科學 485 分，與 PISA 2018 相比，OECD 國家平均分數分別下降了 17 分、11 分和 4 分，皆為歷年來的最低表現，顯見COVID-19 疫情對全球教育體系造成極大衝擊，反觀台灣卻逆勢成長，各領域平均分數均大幅提高。

蔡今中說明，相較於其他國家或經濟體，台灣受疫情衝擊較小，主要是學校停課時間較短，各級教育機關單位針對疫情，有效採取各項應變措施，現場教師快速因應疫情變化，實施遠距教學，達成「停課不停學」的目標；以及108課綱實施注重核心素養、鼓勵自主學習，學生在疫情期間仍持續精進學習。

教育部表示，PISA 2022施測時點適逢COVID-19疫情期間，台灣學生仍有良好表現，OECD報告也指出台灣具備韌性教育體系，感謝第一線教師共同付出，在疫情期間積極實施線上教學，透過公私協力支援學校線上教學所需的工具與服務，讓台灣學生在疫情中的評量成果仍逆勢前進。

▲2022年國際學生能力評量計畫評比公布。（圖／台師大提供）

▲2022年國際學生能力評量計畫評比公布。（圖／台師大提供）

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