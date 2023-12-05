林為洲挺統神！要潘文忠下台　控電競協會歷任理事長與綠關係匪淺

▲國民黨立委林為洲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

昨登場的「2023星光電競大賞」，安排實況主Toyz劉偉健頒獎給「統神」張嘉航，讓張在台上怒罵主辦方找販毒的來頒獎，張的太太「003」也大感不滿，最後一家全部離席。對此，國民黨立委林為洲今（5日）表示他挺統神，並批掛指導單位的教育部體育署，讓全台家長要怎麼安心？教育部長潘文忠嚴重失職，應下台，而主辦單位又再一次讓電競產業污名化。另林為洲也指中華民國電子競技運動協會歷任理事長，全部都跟綠營關係匪淺。

林為洲5日表示，本來是一個應該要開心的電競頒獎典禮，主辦單位竟然邀請曾經販毒遭一審判刑的Toyz來頒獎給統神，結果把003也弄生氣，003後來受訪表示事前完全不知情頒獎人是Toyz，「如果有你覺得我會來嗎？還帶家人來看販毒的人可以當頒獎人？」

林為洲說，先不論Toyz本人先前犯的過錯，這一次他支持統神。這次典禮網頁有掛指導單位體育署名字，Toyz也確實有被判刑，教育部說好的「毒品零容忍」呢？你們讓全台家長要怎麼安心？電競本應是一個充滿正能量，是年輕人勇敢追求夢想的新興產業，結果主辦單位又再一次讓整個電競產業污名化，讓所有熱愛電競的朋友失望。

林為洲提及，很多人說這個協會跟綠營有關係，他有看到台北市議員徐巧芯說中華民國電子競技運動協會理事長是蕭政豪，是「網銀國際」的老闆，與民進黨立委蔡其昌、監察院長陳菊等人非常要好，且除了線上博弈、電競，也被發現相關人士入主「新頭殼」，《上報》曾報導雙方關係密切，所以這場活動執行單位是《新頭殼》其實不難想像。

林為洲補充，中華民國電子競技運動協會歷任理事長，全部都跟綠營關係匪淺，這個水之深的；前民進黨立委鄭寶清（理事長任期2015年5月－2017年）、民進黨副秘書長黃建嘉的老婆徐培菁（2018年1月－2020年7月）、蕭政豪（2020年7月－迄今）。

對於教育報稱自己跟該活動無關，沒有給予補助，林為洲表示，這部分沒講錯，可能確實沒有補助這個頒獎典禮，因為教育部是補助民間團體，也就是直接補助這個協會，「三年補助破千萬」，這些都可以從「教育部體育署對民間團體及個人補（捐）助經費核定明細」一探究竟，畢竟這個協會在蕭政豪接手之前可是一無所有，綠營手伸那麼深，補助的部分應該也不只這千萬。

林為洲認為，民進黨執政下治安嚴重惡化、毒品氾濫，現在教育部螺絲都掉滿地，教育部長嚴重失職，協尋潘文忠，下台吧。

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