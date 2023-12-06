電競找Toyz頒獎惹議　教長：不允許與毒品掛勾「將處置主辦單位」

記者許敏溶／台北報導

「2023星光電競大賞頒獎典禮」日前舉行頒獎典禮，邀請前世界冠軍Toyz擔任頒獎人，引發領獎人統神不滿，怒嗆Toyz是「販毒狗」。教育部長潘文忠今（6日）強調，運動競技絕對不能和毒品畫上等號，應徹底避免這種狀況發生，這次頒獎活動由協會自主規劃，未向體育署申請經費，對於協會未經體育署同意卻掛名為指導單位，未來會進行嚴正規範，並作適當處置。

▲電競大賞邀請Toyz（左）頒獎，引發統神不滿嗆Toyz是販毒狗引發風波。（圖／翻攝自YouTube／CTESA）

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立法院教文會今天邀請潘文忠列席，針對「我國2024巴黎奧運會在性別平等、運動科學、運動員心理健康之整備情形」進行專題報告並備質詢。會前接受媒體聯訪時，媒體詢問對於星光電競大賞邀請曾涉及販毒的Toyz擔任頒獎人看法。

潘文忠指出，教育部對於列為亞運、甚至奧運項目的電競，會全力培訓參與的電競選手參賽，也絕對不允許運動競技和毒品掛勾或畫上等號，這次中華民國電競協會舉辦「2023星光電競大賞頒獎典禮」，是由協會自主規劃，沒有向體育署申請經費，也沒參與規劃，更沒同意擔任指導單位。

對於邀請Toyz擔任「娛樂效果獎」頒獎人員，潘文忠表示，確實非常不適當，體育署也請電競協會注意，就算是自主規劃，也應該相關審慎評估，避免造成爭議與社會疑義，教育部對於毒品防制部分立場堅定，不會有所改變，尤其是對於體育運動競技賽事，希望最純然，展現自己最好的舞台，徹底避免這狀況發生。

至於電競協會未經體育署同意，卻將體育署掛名為指導單位，潘文忠指出，體育署會在這方面進行嚴正規範，重點是讓各體育運動協會了解，若要請體育署掛名，一定要讓體育署了解，並正式獲得體育署同意，後續會研議做適當處置。

▲對於電競協會未經同意卻將體育署掛名指導單位，潘文忠（右）表示未來會進行規範。（圖／記者許敏溶攝）