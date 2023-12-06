　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

電競找Toyz頒獎惹議　教長：不允許與毒品掛勾「將處置主辦單位」

記者許敏溶／台北報導

「2023星光電競大賞頒獎典禮」日前舉行頒獎典禮，邀請前世界冠軍Toyz擔任頒獎人，引發領獎人統神不滿，怒嗆Toyz是「販毒狗」。教育部長潘文忠今（6日）強調，運動競技絕對不能和毒品畫上等號，應徹底避免這種狀況發生，這次頒獎活動由協會自主規劃，未向體育署申請經費，對於協會未經體育署同意卻掛名為指導單位，未來會進行嚴正規範，並作適當處置。

▲統神嗆Toyz販毒狗。（圖／翻攝自YouTube／CTESA）

▲電競大賞邀請Toyz（左）頒獎，引發統神不滿嗆Toyz是販毒狗引發風波。（圖／翻攝自YouTube／CTESA）

[廣告]請繼續往下閱讀...

立法院教文會今天邀請潘文忠列席，針對「我國2024巴黎奧運會在性別平等、運動科學、運動員心理健康之整備情形」進行專題報告並備質詢。會前接受媒體聯訪時，媒體詢問對於星光電競大賞邀請曾涉及販毒的Toyz擔任頒獎人看法。

潘文忠指出，教育部對於列為亞運、甚至奧運項目的電競，會全力培訓參與的電競選手參賽，也絕對不允許運動競技和毒品掛勾或畫上等號，這次中華民國電競協會舉辦「2023星光電競大賞頒獎典禮」，是由協會自主規劃，沒有向體育署申請經費，也沒參與規劃，更沒同意擔任指導單位。

對於邀請Toyz擔任「娛樂效果獎」頒獎人員，潘文忠表示，確實非常不適當，體育署也請電競協會注意，就算是自主規劃，也應該相關審慎評估，避免造成爭議與社會疑義，教育部對於毒品防制部分立場堅定，不會有所改變，尤其是對於體育運動競技賽事，希望最純然，展現自己最好的舞台，徹底避免這狀況發生。

至於電競協會未經體育署同意，卻將體育署掛名為指導單位，潘文忠指出，體育署會在這方面進行嚴正規範，重點是讓各體育運動協會了解，若要請體育署掛名，一定要讓體育署了解，並正式獲得體育署同意，後續會研議做適當處置。

▲▼對於電競協會未經同意卻將體育署掛名指導單位，潘文忠表示，未來會進行規範，並作適當處置。（圖／記者許敏溶攝）

▲對於電競協會未經同意卻將體育署掛名指導單位，潘文忠（右）表示未來會進行規範。（圖／記者許敏溶攝）

ET快訊
若五月天假唱屬實　北京律師：最慘「終身禁唱」
快訊／國3休旅車猛撞緩撞車！　橫卡2線道回堵
快訊／吃河豚中毒1死8傷　檢驗出爐
快訊／車震不倫人妻！　衛福部處長道歉了
快訊／Toyz二審結果出爐！
利息300%！　孝順孫女慘遭性侵
五月天遭疑假唱　陸官媒發聲：5首歌唱得「有問題」
高雄警帶槍跟老婆開直播！　蹺班回家曬恩愛
領1000萬現金買麥拉倫！　超哥「交車完秒轉售」原因超霸氣

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今水氣又變多「北宜花雨勢最明顯」　明起轉乾！連2天下探14度

媽衝海底撈！1星負評嗆「孩生日看不到科目三」　店員真的怒了

衛福部成「偷情桃花部」！出軌人妻玩車震、搞出私生女皆沒事

獨／解決校車駕駛荒！教育部放寬年齡上限至68歲　每半年健檢把關

快訊／遭爆車震不倫人妻　衛福部處長道歉了：行為不當傷害家人

南投武嶺今晨連下冰霰3分鐘！遊客超嗨問：什麼時候下雪？

電競找Toyz頒獎惹議　教長：不允許與毒品掛勾「將處置主辦單位」

快訊／今晨玉山觀測到「霧淞」！現場「雪白美景」曝

今年最後一個月　5生肖財運狂撈一筆

開飯川食堂台南第二家分店　進駐新光三越台南新天地

統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

賓士喵去針灸竟遇失散多年兄弟　露同款「傻眼貓咪臉」：複製貓？

曾之喬爆情淡辰亦儒：還是很相愛！　近3年陷低潮「那是一份禮物」

逃逸移工被攔...帶警回家抓人　不願讓閨蜜孤單「一起回印尼」

4歲韓國娃首次吃台式早餐　愛上肉包、蛋餅萌喊：還要

以軍「引爆哈瑪斯法院」秒夷平　下令加薩南部16.7萬人撤離

今水氣又變多「北宜花雨勢最明顯」　明起轉乾！連2天下探14度

媽衝海底撈！1星負評嗆「孩生日看不到科目三」　店員真的怒了

衛福部成「偷情桃花部」！出軌人妻玩車震、搞出私生女皆沒事

獨／解決校車駕駛荒！教育部放寬年齡上限至68歲　每半年健檢把關

快訊／遭爆車震不倫人妻　衛福部處長道歉了：行為不當傷害家人

南投武嶺今晨連下冰霰3分鐘！遊客超嗨問：什麼時候下雪？

電競找Toyz頒獎惹議　教長：不允許與毒品掛勾「將處置主辦單位」

快訊／今晨玉山觀測到「霧淞」！現場「雪白美景」曝

今年最後一個月　5生肖財運狂撈一筆

開飯川食堂台南第二家分店　進駐新光三越台南新天地

搶完陳耀訓換法朋！蛋黃酥禮盒中午12點開賣「萬人拼手速」

柯文哲稱「113年度國防預算，國軍裝備維修、操演訓練等作業維持費不增反減」？

殯葬大亨遺孀公益捐贈被控偽造文書　「支出大於收入」獲判無罪

美緝毒局前線人認罪「參與刺殺海地總統」　恐判終身監禁

喝4杯調酒上路！辣模蘿拉「後悔千百次」　提前繳清6萬酒駕罰金

五月天假唱風波燒3天！　陸官媒「真唱真彈是本分」：調查將有客觀結果

炒房收斂？大咖有新歡　商業區地價單坪「季漲」17.5萬元

尋人啟事 ! 名字有「ㄏㄨㄥˊ 字」奶茶爽喝到明年

今水氣又變多「北宜花雨勢最明顯」　明起轉乾！連2天下探14度

枋寮警關懷弱勢家庭　募集愛心物資寒冬送暖

養到傳說中「黃金臘臘臘腸」　媽笑曝身高：大概有200公分

生活熱門新聞

孕婦血崩一夜死了3次！名醫衝開刀房見1幕心碎

她國小遭排擠「只有你願意坐我旁邊」　長大後現世報來了

今雨區擴大！越晚越冷　挑戰12℃冷氣團

「立院地王」就是她！　豪擁56筆土地卻租國有農地占便宜

耳屎3重要功用　醫警告：亂挖恐釀5種傷害

「4生肖」2024貴人運超強　事業、財富旺整年

新北耶誕城一堆免費抱抱！他揭真實目的

台北規模2.4地震　大屯山火山活動引發

一臉存不到錢！「7大漏財面相」命理師認證

電競找Toyz頒獎惹議　教長：不允許與毒品掛勾「將處置主辦單位」

跨年倒數30天！「4大星座」偏財運強

面對誘惑不動搖！4星座自律到極致

魔芋爽來台前小學生吃啥零食？過來人狂點名它

無肉無蛋鐵板麵120元　牛排店回應

更多熱門

相關新聞

主持人Sobad談大賞：統神製造最佳效果

主持人Sobad談大賞：統神製造最佳效果

統神、Toyz 在星光電競大賞上爆發衝突引發熱議，儘管統神昨日實況說到是「做做效果」，不過許多相關單位都在第一時間發出聲明，讓這次電競大賞成為眾人關注的焦點。同時身為主持人、得獎人的 Sobad 日前也在發布貼文、影片還原現場情況。

快訊／Toyz賣大麻煙彈二審結果出爐

快訊／Toyz賣大麻煙彈二審結果出爐

被統神嗆「販毒狗」　Toyz毒品案二審今宣判

被統神嗆「販毒狗」　Toyz毒品案二審今宣判

快訊／丁特闢謠從來沒有指示統神

快訊／丁特闢謠從來沒有指示統神

統神還原現場：找我們就要互臭

統神還原現場：找我們就要互臭

關鍵字：

統神Toyz潘文忠電子競技運動協會

讀者迴響

熱門新聞

唐禹哲棄11年元配「辦完婚宴拒登記」！閨蜜掀黑幕開轟

即／Toyz砸爛冠軍戒指：統神是對的

孕婦血崩一夜死了3次！名醫衝開刀房見1幕心碎

結婚7年「愛愛沒成功過」！他試怕了…妻淚：去娶個正常的

她國小遭排擠「只有你願意坐我旁邊」　長大後現世報來了

快訊／BLACKPINK正式續簽團體約！

失婚女酒醉被性侵！醒來「內褲卡臀部」下面痛

路邊「前戲做到滿」！正妹腿伸進陳奕胯下

今雨區擴大！越晚越冷　挑戰12℃冷氣團

快訊／Toyz賣大麻煙彈二審結果出爐

花44萬買彩券中9.7億　男子現身領獎

遭3屁孩噴殺蟲劑燒了…家樂福中原店首發聲：請期待！

吃完拉麵留剩飯　日老闆譙客「請你去死」引熱議

殭屍車停4年　女店長急尋主人超傻眼

超哥領1000萬買麥拉倫交車秒轉售

更多

最夯影音

更多
統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活

統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活
失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面