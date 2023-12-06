藍營質疑吳欣盈未申報配偶財產　綠緩頰：給她一點時間補正

▲民進立院黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

中選會昨日公告藍綠白三黨正副總統候選人財產申報。民眾黨副總統參選人吳欣盈因未申報配偶財產，引起爭議。對此，民進黨團6日緩頰，若申報不實會處6萬到120萬元，大家現在對吳欣盈比較關注，這需要當事人說明，也許時間比較倉促，給她一點時間，相信會對外界交代更清楚。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，台灣正副總統或縣級以上公職民意代表，參選時都必須申報財產，正副總統必須準用公職人員選罷法規定、申報機關是中選會，不管是趙少康或是吳欣盈，藍白組合本來就是倉促成軍，有時候財產太多對他們也是麻煩。

莊瑞雄指出，也許時間比較倉促，吳欣盈要短時間內清點全部財產，而公職人員選罷法有最低規定，若沒有正當理由依規定申報，確實會有6萬到120萬的罰款，相信財產不管再多，給她一點時間補正，這需要當事人說明，外界也只能用猜的，可能吳欣盈老公財產比較多一點，相信有時間補正。

莊瑞雄表示，趙少康從政治人物到經營媒體有聲有色，外界多有討論，是不是還有更多財產沒有申報？民進黨都同一標準，正副總統候選人要據實申報，特別是民眾黨吳欣盈大家會比較關注，給她一點時間，相信會對外界交代更清楚。

民進黨團幹事長劉世芳表示，根據相關申報規定，若屬於故意隱匿大概處新台幣20萬到400萬元不等，若申報不實處6萬到120萬元，因為這次是正副總統選舉，申報機關是中選會，中選會有提到，若一定時間內有更正或是其他補正，仍不能免除行政罰則，對於三組正副總統候選人都適用。

對於趙少康、吳欣盈兩人都是在藍白君悅會前申報財產，被質疑兩邊早有破局準備，劉世芳表示，從報導上來看，趙少康跟吳欣盈是藍白破局後趕快找他們，他們是可能人選，最後選擇趙少康跟吳欣盈一定有選戰考量，至於有沒有互補效果？可以從多份民調看出，賴蕭配還是比較有互補效果。

劉世芳分析，國民黨部分的話，看起來侯友宜選擇擁抱深藍，趙少康跟韓國瑜兩位在全台各地不同風采、批評民進黨，讓侯友宜補足戰鬥藍跟深藍不足地方，這是他們選戰考量，而民眾黨選擇吳欣盈，他們也一定有最好考量。