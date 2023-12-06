柯文哲稱杜拜COP28共識「核能增3倍」　現場綠委打臉批：標準造謠

▲柯文哲勞動政策記者會。（圖／記者許靖騏攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前稱，2023年聯合國氣候變遷大會（COP28）最重要結論是「以2020年為基準，2050年要增加到3倍的核能發電」，人在大會現場的民進黨立委洪申翰5日直言，這完全是胡扯，COP28將近120個國家最大共識是「2030再生能源要增加三倍，能源效率提升要翻倍」，核能3倍是部分20幾個國家的倡議，絕不是大會的「結論」，柯文哲這就是標準的造謠，「這是現場證言，他要問吳欣盈也可以。」

對於大會內容，柯文哲聲稱，過去幾天最重要的結論就是「以2020年為基準，2050年要增加到3倍的核能發電」、與非核家園概念衝突，洪申翰表示，柯文哲發了一篇文，說這次聯合國氣候變遷大會COP28的「結論」是「2050核能要增加三倍」，這是完全的胡扯。首先，今年COP28獲得將近120個國家最大的共識是「2030再生能源要增加三倍，能源效率提升要翻倍」。

洪申翰指出，在幾個月前，賴清德的團隊，就掌握到了這個會被預先提出來的大會共識，也因此，花很多心力研擬了「深度節能」的完整策略。至於，「2050核能要增加三倍」，這是部分二十幾個國家的倡議。這份倡議最核心的目的，是希望國際金融財務界對於核電的融資要更開放，但這絕不是大會的「結論」，柯文哲這就是標準的造謠。

洪申翰直言，如果到大會的現場走一遭，就會知道絕大多數的場館跟論壇，都是在討論再生能源的技術創新與擴大應用，還有綠色金融、節能、健康、公正轉型，或是調適、自然解方等主題。

至於新核電技術有沒有人談？洪申翰指出，很少數的場館還是有，當然還是有國家對未來核電的發展抱以期待。但在大會旁邊，通常還會有國際環境組織，抗議部份國家把核電當作氣候解方。

洪申翰表示，如果柯文哲或侯友宜想要談談聯合國氣候大會，「那就談談你們提升再生能源的具體做法吧！那就談談你們對於節能跟能源效率翻倍的策略吧！但對不起，沒有，他們對真正最該受到重視的大會共識，絲毫沒有建設性的看法，只想要造謠扭曲、消費嚴肅議題來滿足自己的政治攻擊。打著科學名號扭曲造謠，是最可恥的。」