王婉諭盼立委席次保三望五　坦言不分區選情「不樂觀也不至於悲觀」

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

時代力量立委王婉諭、邱顯智6日接受《POP撞新聞》專訪，對於時力選戰規劃，王婉諭表示，時代力量希望能保住5席往上衝，2020年政黨票109萬、民調跟現在差不多，希望2024同樣保有3席不分區，區域部分自己跟邱顯智也下去挑戰，整體以5席方向努力，時力不分區名單也是各政黨中最務實、專業的，希望爭取更多支持，坐五望八、繼續往上挑戰。

對於不分區選情，王婉諭表示，不能說非常樂觀，也不至於悲觀，而時代力量黨章規定曾任不分區立委者不得重複參選，她也認為不分區立委應由具有專業背景者協助處理全國皆關注的事項，加上自己或邱顯智具有聲量，「應該代表政黨開疆闢土。」

主持人黃暐瀚詢問為何只提8席不分區？王婉諭表示，就是因為務實，提不分區要負責任跟選民交代，也希望透過選舉過程讓大家了解為何要支持他們，所有不分區都會下去跑地方行程。

至於時代力量手握總統門票，王婉諭指出，每次選舉的時候都會在黨內討論，但還是要走一個比較務實的角度，時代力量確實有總統門票，但如果只是為了要有一隻母雞、卻找不到適當人選、也沒有執政經驗，如何讓人民相信並不容易，不如在整體資源跟人力考量下，衝不分區跟區域是比較務實也負責任說法。

邱顯智表示，國民黨、民進黨不分區都充滿政治考量跟派系色彩，民眾黨也有很多問題，像黑道跟地方派系，時力的名單就非常清楚，候選人為社會做什麼樣的事情、代表的價值立場為何，比較沒有那麼多政治考量。

邱顯智指出，民眾黨比較像親民黨這種一人政黨，像宋楚瑜那樣，一人政黨就是靠一個人，若他的光環退散政黨也會消亡，歐洲政黨例子就很明顯，基本上要有價值跟信念，時代力量的價值跟信念沒有改變過，勞動、居住正義、人權等議題等等。

