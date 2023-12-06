藍白合涉「搓湯圓」列被告！　柯志恩批綠營：影射的殺傷力最大

▲國民黨智庫執行長柯志恩。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

對於台灣國日前赴北檢告發民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫、前總統馬英九涉嫌違反選舉罷免法第84條「搓湯圓條款」，國民黨智庫執行長柯志恩6日表示，選舉到了，會發生什麼事都不奇怪，但最近看到國家機器頻頻對在野出手，雖不意外卻感慨；而其目的說穿了，就是影射的殺傷力最大，唯有政黨輪替才能阻止這一切。

柯志恩今日在臉書發文指出，選舉到了，會發生什麼事都不奇怪，但最近看到國家機器頻頻對在野出手，雖不意外，卻也感慨，不論是綠營告發「馬朱侯柯」搓圓仔湯、NCC約談趙少康、徐巧芯被控送購物袋及麵線涉賄，相關單位皆樂於配合、火速偵辦，其目的說穿了，就是影射的殺傷力最大。

柯志恩認為，台灣國告發藍白搓圓仔湯案，被法界評為「看不出偵查價值」；趙少康辭中廣董座與否，也被台灣媒體觀察教育基金會認為「無明確違法」；至於把20元的壽麵說成200元賄選，更是無中生有、指鹿為馬。

柯志恩痛批，民進黨執政八年來，不只檯面上的人飽受其擾，基層民眾更是深受其害，只要轉貼不利執政黨的訊息，動輒社維法、選罷法伺候；昨日一起民眾轉發選舉貼文的判決無罪，更被法院認證檢調是在大砲打小鳥。

柯志恩開轟，綠營一邊「中共介選」喊得震天價響，另一方面卻放任「國家機器介選」惡名昭彰，最近總統蔡英文說「沒有一黨獨大那回事，國會過半好做事」，令人細思極恐、不寒而慄，唯有政黨輪替才能阻止這一切，絕不能讓人民繼續活在恐懼當中。