印尼火山噴發「他慘遭飛石打斷腿」　渾身燒傷苦等8小時才獲救

▲印尼馬拉皮火山噴發，搜救隊員5日將罹難者遺體帶下山。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

印尼馬拉皮火山（Mount Marapi）3日噴發導致22死12傷，還有1名登山客下落不明。倖存者穆罕默德（Muhammad Fadli）感受到地面晃動、聽見轟隆巨響後，立刻躲到岩石堆後方避難，卻仍被拳頭大小的飛石擊中，先後打斷手指與一條腿，他忍耐著骨折與燒傷的劇痛積極求生，等待長達8小時才獲救。

穆罕默德所屬的18人登山隊2日開始攀登馬拉皮火山，他與另外3名朋友在山頂附近脫隊，未料正好遇上火山噴發，濃濃黑煙很快籠罩天空，讓人完全看不清周遭環境。除了穆罕默德遭飛石打傷，其中一名友人也被石頭擊中頭部，差點失去意識。

▲馬拉皮火山噴出火山灰。（圖／達志影像／美聯社）

4人一邊避開蒸騰煙霧，一邊試圖往山下走，收到手機信號後，立刻聯繫國家搜救局，並且遵從指示前往一處岔路口等候，過了8小時獲救時，「終於鬆了一口氣」。穆罕默德在醫院向BBC表示，自己先前多次攀登馬拉皮火山，而這次出發前毫無噴發跡象，幸好「儘管我和三個朋友受傷，但都活了下來。」

19歲女大生扎菲拉（Zhafirah Zahrim Febrina）曾在火山上透過影片向母親求救，她當時滿臉燒傷，頭髮沾上厚厚的一層灰，看起來相當驚恐，幸好目前已在醫院接受治療。

阿姨拉妮（Rani Radelani）向BBC透露，扎菲拉經歷了巨大創傷，在電話裡不停哭泣，「她說她很害怕，又熱又冷又渴。但我告訴她，『妳要堅強，妳很堅強。』」

▲馬拉皮火山位於蘇門答臘島上，這是印尼1.8萬座島嶼中最西端的島嶼，也是第三大島嶼。（圖／路透）



馬拉皮火山海拔2891公尺，是印尼最活躍的127座火山之一，2011年以來一直處於警戒狀態，意味著當局建議居民不要靠近山頂方圓3公里範圍內。它在3日爆發時，向空中噴出3公里高的火山灰，不僅覆蓋周遭村落，也導致22人死亡。

儘管火山處於警戒狀態，西蘇門答臘自然資源保護機構（BKSDA）7月仍發放了登山許可，同時祭出多項攀登規定，例如禁止任何人靠近火山口等。不過BBC無法證實，在火山噴發時，這些規定是否獲得確切執行。