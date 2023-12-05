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泰王次子遭流放後2度返國！向蒲美蓬雕像致意　再掀王室接班風雲

▲▼泰王次子瓦差勒宋（Vacharaesorn Vivacharawongse）返國。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰王次子瓦差勒宋（Vacharaesorn Vivacharawongse）返國。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者呂欣憓曼谷5日專電

在海外生活27年的泰王瓦吉拉隆功次子瓦差勒宋近日二度返回泰國，他今天前往他的祖父、已故泰王蒲美蓬的紀念公園參加父親節活動。根據泰國媒體報導，瓦差勒宋此行是私人行程。

瓦差勒宋（Vacharaesorn Vivacharawongse）是十世王瓦吉拉隆功（king Vajiralongkorn）第2任妻子余娃提達（Sujarinee Vivacharawongse）所生4個兒子當中的次子。曾經是演員的余娃提達1996年與瓦吉拉隆功離婚，余娃提達和她所生的4子1女隨後離開泰國前往美國生活。

不過瓦差勒宋的妹妹後來重返泰國並保留王室頭銜，成為希里萬瓦里公主（Princess Sirivannavari Nariratana）。瓦差勒宋雖然沒有王室頭銜，但是嚴格說來，他仍然保有兒時就被授予的王孫地位。

▲▼泰王次子瓦差勒宋（Vacharaesorn Vivacharawongse）返國。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼泰王次子瓦差勒宋前往他的祖父、已故泰王蒲美蓬的紀念公園參加父親節活動。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼泰王次子瓦差勒宋（Vacharaesorn Vivacharawongse）返國。（圖／翻攝自Facebook）

瓦差勒宋今年8月7日突然無預警返回泰國，這是瓦差勒宋27年前離開泰國後首度返回泰國，他的弟弟查克里瓦（Chakriwat Vivacharawongse）稍後也跟著返國。

瓦吉拉隆功的大女兒、大公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）去年12月因為心臟問題突然失去意識，仍在醫院治療中，瓦差勒宋返國的時機引起泰國人高度關注。

今年42歲的瓦差勒宋近日二度返回泰國，4日他在臉書上傳一張從飛機上拍攝的照片，並配上文字寫道：「眼睛所能見到最遠的，藍色的天際線，暹羅的土地。」

今天是瓦差勒宋祖父、已故九世王浦美蓬（Bhumibol Adulyadej）的生日，同時也是泰國的父親節，瓦差勒宋今天在臉書上傳他前往九世王紀念公園參加父親節活動的照片，照片裡的他向蒲美蓬的雕像行側躺禮，配上文字寫道：「在泰王蒲美蓬生日的今天，來向祖父致意。」

民族報（The Nation）和多家泰國媒體都報導，瓦差勒宋此行是私人行程，預計會待在泰國2週，除了參加父親節的活動，還會參加一些慈善活動，並計畫離開曼谷前往其他府。

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