印尼火山爆發增至13死！　女大生「滿臉燒傷」求救：媽幫幫我

▲獲救的一名19歲女大生在受困時自拍影片求助 。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

印尼蘇門答臘島的馬拉皮火山3日爆發，死亡數已增加至13人，當局證實死者中有多名學生，還有10人下落不明。有一名獲救的19歲女大生在受困時也自拍影片求助，畫面中的她臉部嚴重燒傷、全身佈滿火山灰泥對著鏡頭說，「媽媽快幫幫我！」

根據BBC報導，位在印尼蘇門答臘、海拔2891公尺的馬拉皮火山（Mount Marapi）爆發後，5日又找到2名登山客遺體，讓死亡人數上升至13人，目前還有10人失蹤。由於火山目前仍持續噴發，當局一度在4日暫停搜索工作，接著在5日上午又派出200多人上山搜索。

▲▼印尼馬拉皮火山爆發，搜救人員將傷者與死者遺體抬下山。（圖／達志影像／美聯社）



目前當局確認罹難的登山客身分含多名學生，巴東搜救局（Padang Search and Rescue Agency）局長馬里克（Abdul Malik）表示，「目前遇難人數已知有13人，有8具遺體準備被運下山。」

獲救的一名19歲女大生在受困時自拍影片求助，她畫面中的她臉部嚴重燒傷、全身佈滿火山灰泥對著鏡頭說，「媽媽快幫幫我！這就是我現在的處境。」該名女大生當時正和其他18名同學在馬拉皮火山徒步攀登。

她的母親向記者表示，女兒心理受到巨大的創傷，「她心理受創，因為看到自己的燒傷，也必須整夜忍受痛苦。」