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快訊／印尼火山爆發「死亡數上升至22人」　噴出3000公尺灰柱

▲▼印尼蘇門答臘島馬拉皮火山（Mount Marapi）3日爆發 。（圖／路透） 

▲印尼蘇門答臘島馬拉皮火山（Mount Marapi）3日爆發 。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

印尼蘇門答臘島的馬拉皮火山3日爆發，死亡人數已攀升至22死。救難人員5日上山搜索，發現9具遺體，但還有1人下落不明，加上原先統計的13死，遇難人數已攀升至22人，目前尚有12名傷者在醫院接受治療。

根據BBC報導，位在印尼蘇門答臘、海拔2891公尺的馬拉皮火山（Mount Marapi）一連3天多次噴發，導致救援工作連日受阻。馬拉皮監測站負責人告訴法新社，光是周二就記錄了5次火山爆發。

噴發首日，火山向空中噴出了高達3000公尺的火山灰柱，周圍的村莊都被火山灰壟罩。這段期間，該地區有75名徒步旅行者，其中大多數都已被疏散，有12名傷者在醫院治療。

▲▼印尼馬拉皮火山爆發，搜救人員將傷者與死者遺體抬下山。（圖／達志影像／美聯社）

▲搜救人員將傷者與死者遺體抬下山。（圖／達志影像／美聯社）

截至4日，確定13人死亡，仍有10人失蹤，但由於火山目前仍持續噴發，當局一度在4日暫停搜索工作，直到5日才重啟，派出200人上山搜索，結果尋獲9具遺體，至此遇難人數已上升至22死。

馬拉皮山的意思是「火焰之山」，是印尼127座火山中最活躍的火山之一，也深受徒步旅行者的歡迎。由於1月至2月的火山灰噴發，有些步道去年6月才重新開放。至於馬拉皮火山最致命的一次噴發是在1979年，當時造成60人死亡。

▼一名19歲女大生受困時拍影片求助，畫面中她面部嚴重燒傷、全身佈滿火山灰。（圖／翻攝自X）

▲▼印尼火山爆發70登山客受困 。（圖／翻攝自X）

 
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