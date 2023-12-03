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雲林「多元參與幸福領航力」　推動身心障礙者權益與職場安全

▲縣長張麗善期盼透過活動喚起社會大眾對身心障礙者各項權益的重視，建立一個友善無障礙的社會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲張麗善期盼透過活動喚起社會大眾對身心障礙者各項權益的重視，建立一個友善無障礙的社會。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府、雲林縣脊髓損傷者協會及巧新科技公司響應「國際身心障礙者日」，舉辦「多元參與 幸福領航力」活動，結合接受公益彩券盈餘補助款的團體辦理成果展示、闖關遊戲、童玩區等，助身心障礙者能更有自信的展現自我，也讓民眾透過活動的引導，暸解身心障礙者及雲林公益彩券盈餘分配款實用情形。

活動中舉辦「巧新科技工業股份有限公司安衛家族成立大會」，由雲林縣長張麗善授予巧新科技工業股份有限公司董事長黃聰榮代表核心家族的旗幟及企業證書，宣布安衛家族正式運作，與縣府共同推動職場安全。

縣長張麗善表示，感謝巧新公司在黃董事長帶領之下成立安衛家族，讓員工上班更安心、安全，今日還帶領員工參與身障日活動，購買身心障礙朋友及庇護工場用心製作的各項產品，以實際行動展現愛心與支持，讓身心障礙朋友感受社會溫暖，不僅善盡企業社會責任，也符合聯合國企業永續發展目標ESG。

▲縣長張麗善期盼透過活動喚起社會大眾對身心障礙者各項權益的重視，建立一個友善無障礙的社會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲活動中舉辦「巧新科技工業股份有限公司安衛家族成立大會」。（圖／記者蔡佩旻攝）

社會處長林文志指出，雲林縣府運用本府及公益彩券盈餘經費推動各項社會福利政策，對於每一分經費都特別珍惜且妥善運用，目前經費主要運用於六大社會福利領域，分別為兒童少年福利、婦女福利、老人福利、身心障礙福利、社會救助服務及社會工作服務，也就是從小到老每個家庭成員如有服務需求，縣府都會透過各種福利措施來提供服務。

林文志表示，雲林縣有5萬多名的身心障礙者者，人口比例達7%為全國第四在社會處及各單位努力下，獲得112年臺灣健康城市暨高齡友善城市獎「無礙獎」、「活躍獎」、「創新獎」；並已積極啟動「雲林縣獨居長者及弱勢家戶防寒、防餓雙B服務計畫」，找出潛在且急需資源的獨居老人和弱勢家戶，以提供即時性的屋舍修繕、飲食和保暖等資源。

林文志說，希望透過今日的活動展示成果，一方面鼓勵大家踴躍購買彩券給予弱勢族群者有自立生活、建立尊嚴的就業機會，一方面希望所有人都能夠透過公益彩券，為提升社會福利盡一份心力，將關懷、希望、愛傳遞出去，讓愛生生不息。
 
社團法人雲林縣脊髓損傷者協會理事長黃傳佑表示，協會本身為脊髓損傷者組成之團體，深知身心障礙家庭的不易，很高興能承辦這次身心障礙者日活動，讓身障朋友可以融入到一般民眾的生活，也讓民眾更認識身心障礙者的參與權利和機會均等的重要性，感謝巧新企業及張縣長與縣府的用心，希望大家一起讓雲林越來越好，成為身心障礙者可以自由生活、求學、就業的地方。

▲縣長張麗善期盼透過活動喚起社會大眾對身心障礙者各項權益的重視，建立一個友善無障礙的社會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府、雲林縣脊髓損傷者協會及巧新科技公司響應「國際身心障礙者日」，舉辦「多元參與 幸福領航力」活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

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